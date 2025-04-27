В Омске мужчина устроил стрельбу у бара после ссоры с охранником

В Омске возле одного из баров в Центральном округе произошла стрельба после конфликта между посетителем и охранником. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.
«В ночное время возле одного из баров Центрального округа произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что после этого мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета.
Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, его доставили в отдел полиции. Уточняется, что мужчина неоднократно судим.
В полиции отметили, что разрешения на хранение и ношение оружия у задержанного не было. Оружие направлено на экспертизу. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.