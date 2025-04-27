В Омске мужчина устроил стрельбу у бара после ссоры с охранником

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В Омске мужчина открыл огонь из-за того, что его не пустили в бар
В Омске мужчина открыл огонь из-за того, что его не пустили в бар Фото:

В Омске возле одного из баров в Центральном округе произошла стрельба после конфликта между посетителем и охранником. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

«В ночное время возле одного из баров Центрального округа произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что после этого мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, его доставили в отдел полиции. Уточняется, что мужчина неоднократно судим.

В полиции отметили, что разрешения на хранение и ношение оружия у задержанного не было. Оружие направлено на экспертизу. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

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В Омске возле одного из баров в Центральном округе произошла стрельба после конфликта между посетителем и охранником. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области. «В ночное время возле одного из баров Центрального округа произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Уточняется, что после этого мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, его доставили в отдел полиции. Уточняется, что мужчина неоднократно судим. В полиции отметили, что разрешения на хранение и ношение оружия у задержанного не было. Оружие направлено на экспертизу. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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