Будет ли магнитная буря 28 апреля 2025: что нужно знать об обстановке на Солнце

После серии сильных геомагнитных возмущений, которые наблюдались в середине апреля, в последние дни месяца магнитосфера Земли начала стабилизироваться. Однако 28 апреля ученые прогнозируют незначительные колебания геомагнитного поля. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в последний понедельник апреля возможны слабые геомагнитные возмущения, которые могут ощутить особо метеочувствительные люди — подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в апреле 2025
Апрель 2025 года оказался насыщенным на солнечную активность. Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в середине месяца Землю накрыла мощная магнитная буря. Шторм, начавшийся вечером 19 апреля, продолжался более пяти часов и был оценен экспертами по третьему классу из пяти возможных. К утру 20 апреля ситуация стабилизировалась.
Последняя неделя апреля характеризуется спадом солнечной активности. По данным на 27 апреля, магнитосфера Земли оценивается как спокойная — индекс Kp составляет всего 1.67. 27 апреля ученые не фиксируют значительных вспышек на Солнце.
Согласно данным мониторинга, последняя солнечная вспышка произошла 26 апреля в 14:22 и имела уровень C1.7, что классифицируется как обычная. Текущий индекс солнечной активности оценивается в 2.9 балла из 10 возможных, что говорит о существенном снижении активности по сравнению с предыдущими днями.
Интересно, что в начале недели ситуация на Солнце была значительно более напряженной. По данным астрономов, за утро 22 апреля на поверхности звезды было зафиксировано не менее четырех мощных взрывов, одной из вспышек был присвоен средний класс М. Накануне, 21 апреля, произошло восемь вспышек, двум из которых также был присвоен класс М.
Прогноз магнитной бури 28 апреля 2025
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 28 апреля ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. Геомагнитный индекс Kp прогнозируется на уровне двух-трех баллов на протяжении большей части суток, с небольшим повышением до трех баллов вечером (в 18:00 по московскому времени).
Вероятностный прогноз геомагнитной обстановки на 28 апреля распределяется следующим образом:
- Вероятность магнитной бури составляет — 26%
- Вероятность геомагнитных возмущений — 35%
- Вероятность спокойной магнитосферы — 39%
Это означает, что 28 апреля с большей вероятностью магнитосфера Земли будет спокойной или слегка возмущенной, чем штормовой. Прогнозное значение индекса Ap, который является линейным эквивалентом индекса Kp, составляет шесть единиц, что указывает на небольшие возмущения.
Индекс F10.7, характеризующий потоки солнечного радиоизлучения, прогнозируется на уровне 170. Это отражает умеренную солнечную активность.
Что такое магнитные бури и как они влияют на организм
Магнитные бури — это кратковременные возмущения магнитосферы Земли, вызванные выбросами корональной массы с поверхности Солнца. Эти выбросы представляют собой потоки заряженных частиц, которые, достигая нашей планеты, взаимодействуют с ее магнитным полем.
Сила магнитных бурь измеряется по планетарному индексу Kp в диапазоне от 1 до 9:
- Уровень 1 указывает на спокойную магнитосферу
- Уровни 2-3 свидетельствуют о небольших возмущениях
- Уровень 4 — малая геомагнитная буря
- Уровень 5 — умеренная буря
- Уровень 6 — сильная буря
- Уровни 7-8 — жесткий геомагнитный шторм
- Уровень 9 — экстремальный шторм
Влияние магнитных бурь на самочувствие людей индивидуально, но наиболее чувствительны к ним: люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пациенты с хроническими заболеваниями нервной системы, люди с заболеваниями дыхательной системы. Также пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.
Самыми распространенными реакциями организма на геомагнитные возмущения являются: головная боль, головокружение, резкие скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Еще и нарушения сна, раздражительность, тревожность, быстрая утомляемость, боли в суставах.
Прогноз магнитных бурь на май 2025
Хотя конец апреля обещает быть относительно спокойным, в начале мая прогнозируется новая волна магнитных бурь. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 1 мая ожидается магнитная буря силой 6 баллов, что соответствует сильной геомагнитной буре.
В этот день особенно важно соблюдать меры предосторожности: возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Рекомендуется избегать физических нагрузок, больше отдыхать, не переедать и не употреблять спиртные напитки.
Геомагнитные возмущения продолжатся 2 мая. Затем, согласно долгосрочному прогнозу, штормовые дни ожидаются 5, 6 и 7 мая.
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