Spiegel: один российский вертолет создает проблемы контрнаступлению ВСУ

28 июня 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Российское оружие чрезвычайно эффективно против украинских атак, пишет Йорг Ремер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский вертолет Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ. Об этом пишет журналист Йорг Ремер, редактор в немецком журнале Der Spiegel. «Чем дольше длится [спецоперация], тем лучше руководство российской армии приспосабливается к украинской тактике и атакует западным оружием. […] В настоящее время над украинскими пехотными подразделениями кружит мощный противник: российский вертолет Ка-52, также известный как „Аллигатор“. Он считается одним из лучших боевых вертолетов в мире», — говорится в материале Spiegel. По словам Йорга Ремера, российское оружие отлично зарекомендовало себя во время контрнаступления ВСУ. Журналист добавил, что киевские войска не могут тактически свободно передвигаться из-за многочисленных укрепленных русских позиций, поэтому они легко становятся мишенью для русских. США и западные страны активно начали поставлять Украине военную технику после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне СВО. Журналист Филлипс Пейсон О’Брайен отмечал, что ВСУ сейчас терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники.

Российский вертолет Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ. Об этом пишет журналист Йорг Ремер, редактор в немецком журнале Der Spiegel. «Чем дольше длится [спецоперация], тем лучше руководство российской армии приспосабливается к украинской тактике и атакует западным оружием. […] В настоящее время над украинскими пехотными подразделениями кружит мощный противник: российский вертолет Ка-52, также известный как „Аллигатор“. Он считается одним из лучших боевых вертолетов в мире», — говорится в материале Spiegel. По словам Йорга Ремера, российское оружие отлично зарекомендовало себя во время контрнаступления ВСУ. Журналист добавил, что киевские войска не могут тактически свободно передвигаться из-за многочисленных укрепленных русских позиций, поэтому они легко становятся мишенью для русских. США и западные страны активно начали поставлять Украине военную технику после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне СВО. Журналист Филлипс Пейсон О’Брайен отмечал, что ВСУ сейчас терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники.