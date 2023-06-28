Spiegel: один российский вертолет создает проблемы контрнаступлению ВСУ

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, огонь, выстрел, милитаризация, бой, z войска
Российское оружие чрезвычайно эффективно против украинских атак, пишет Йорг Ремер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский вертолет Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ. Об этом пишет журналист Йорг Ремер, редактор в немецком журнале Der Spiegel.

«Чем дольше длится [спецоперация], тем лучше руководство российской армии приспосабливается к украинской тактике и атакует западным оружием. […] В настоящее время над украинскими пехотными подразделениями кружит мощный противник: российский вертолет Ка-52, также известный как „Аллигатор“. Он считается одним из лучших боевых вертолетов в мире», — говорится в материале Spiegel.

По словам Йорга Ремера, российское оружие отлично зарекомендовало себя во время контрнаступления ВСУ. Журналист добавил, что киевские войска не могут тактически свободно передвигаться из-за многочисленных укрепленных русских позиций, поэтому они легко становятся мишенью для русских.

США и западные страны активно начали поставлять Украине военную технику после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне СВО. Журналист Филлипс Пейсон О’Брайен отмечал, что ВСУ сейчас терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники.

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Российский вертолет Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ. Об этом пишет журналист Йорг Ремер, редактор в немецком журнале Der Spiegel. «Чем дольше длится [спецоперация], тем лучше руководство российской армии приспосабливается к украинской тактике и атакует западным оружием. […] В настоящее время над украинскими пехотными подразделениями кружит мощный противник: российский вертолет Ка-52, также известный как „Аллигатор“. Он считается одним из лучших боевых вертолетов в мире», — говорится в материале Spiegel. По словам Йорга Ремера, российское оружие отлично зарекомендовало себя во время контрнаступления ВСУ. Журналист добавил, что киевские войска не могут тактически свободно передвигаться из-за многочисленных укрепленных русских позиций, поэтому они легко становятся мишенью для русских. США и западные страны активно начали поставлять Украине военную технику после начала спецоперации. Однако после начала контрнаступления ВСУ, которое ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне СВО. Журналист Филлипс Пейсон О’Брайен отмечал, что ВСУ сейчас терпят поражение из-за эффективности русского оружия против западной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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