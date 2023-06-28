Миасский автозавод ускорил производство комплектующих

Работа ускорилась за счет ряда усовершенствований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) ускорил производство комплектующих в механосборочном цехе. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, в результате остатки незавершенного производства сократились почти в семь раз.

«Автозавод „Урал“ усовершенствовал в механосборочном цехе производство вкладышей для клепания подвесных кронштейнов. В итоге незавершенное производство сократилось в смену с тысячи до 150 штук», — отметили в минпроме.

Время ожидания в цикле снизили с 37 секунд до нуля, время уборки — с получаса до 10 минут. Специалисты подсчитали даже перемещения сотрудников. Вместо 1890 метров им теперь надо пройти лишь 900. Перемены сказались на производительности труда.

Результатов добились рядом преобразований. На станки поставили защитные экраны. В итоге стружка и эмульсия не разлетаются. Также внедрили спецтару под сменное задание. У оператора отпала необходимость пересчитывать и перекладывать детали. Разработанные склизы и корыта на станки сократили время уборки. Помог и перенос пульта горизонтально-фрезерного станка в удобную для оператора зону.

В министерстве уточнили, что работа над проектом завершится в сентябре. Результаты еще улучшатся. Рост производства должен обеспечить и второй конвейер. Первый камень в его основание руководство завода заложило 28 июня вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором области Алексеем Текслером.