Депутат свердловского заксо отказался от мандата

29 июня 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Николай Коробейников попал в парламент по итогам выборов 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловском заксобрании стало одним депутатом меньше. Николай Коробейников из КПРФ подал заявление о выходе из парламента «в связи с семейными обстоятельствами». Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер парламента Людмила Бабушкина. «После рассмотрения заявления [Коробейникова] мандатной комиссией решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля», — сообщила Бабушкина. Кому передадут мандат, коммунисты решат в ближайшее время, поскольку Коробейников — «списочник», довыборов проводить не нужно. Собеседник агентства в парламенте предположил, что основная причина ухода Коробейникова — его возраст (74 года). Ранее заксо покинул другой Коробейников — Алексей («Единая Россия»). Он, как ожидается, вернется по итогам довыборов по Ирбитскому округу, где поддержан губернатором Евгением Куйвашевым. Мандат Алексея Коробейникова ушел полпреду Куйвашева в заксо Михаилу Ершову.

В свердловском заксобрании стало одним депутатом меньше. Николай Коробейников из КПРФ подал заявление о выходе из парламента «в связи с семейными обстоятельствами». Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер парламента Людмила Бабушкина. «После рассмотрения заявления [Коробейникова] мандатной комиссией решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля», — сообщила Бабушкина. Кому передадут мандат, коммунисты решат в ближайшее время, поскольку Коробейников — «списочник», довыборов проводить не нужно. Собеседник агентства в парламенте предположил, что основная причина ухода Коробейникова — его возраст (74 года). Ранее заксо покинул другой Коробейников — Алексей («Единая Россия»). Он, как ожидается, вернется по итогам довыборов по Ирбитскому округу, где поддержан губернатором Евгением Куйвашевым. Мандат Алексея Коробейникова ушел полпреду Куйвашева в заксо Михаилу Ершову.