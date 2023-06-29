Депутат свердловского заксо отказался от мандата

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, коробейников николай
Николай Коробейников попал в парламент по итогам выборов 2021 года Фото:

В свердловском заксобрании стало одним депутатом меньше. Николай Коробейников из КПРФ подал заявление о выходе из парламента «в связи с семейными обстоятельствами». Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер парламента Людмила Бабушкина.

«После рассмотрения заявления [Коробейникова] мандатной комиссией решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля», — сообщила Бабушкина. Кому передадут мандат, коммунисты решат в ближайшее время, поскольку Коробейников — «списочник», довыборов проводить не нужно. Собеседник агентства в парламенте предположил, что основная причина ухода Коробейникова — его возраст (74 года).

Ранее заксо покинул другой Коробейников — Алексей («Единая Россия»). Он, как ожидается, вернется по итогам довыборов по Ирбитскому округу, где поддержан губернатором Евгением Куйвашевым. Мандат Алексея Коробейникова ушел полпреду Куйвашева в заксо Михаилу Ершову.

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В свердловском заксобрании стало одним депутатом меньше. Николай Коробейников из КПРФ подал заявление о выходе из парламента «в связи с семейными обстоятельствами». Об этом в своем telegram-канале рассказала спикер парламента Людмила Бабушкина. «После рассмотрения заявления [Коробейникова] мандатной комиссией решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля», — сообщила Бабушкина. Кому передадут мандат, коммунисты решат в ближайшее время, поскольку Коробейников — «списочник», довыборов проводить не нужно. Собеседник агентства в парламенте предположил, что основная причина ухода Коробейникова — его возраст (74 года). Ранее заксо покинул другой Коробейников — Алексей («Единая Россия»). Он, как ожидается, вернется по итогам довыборов по Ирбитскому округу, где поддержан губернатором Евгением Куйвашевым. Мандат Алексея Коробейникова ушел полпреду Куйвашева в заксо Михаилу Ершову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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