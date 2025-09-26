Прямые рейсы на вьетнамский курорт запустят из Екатеринбурга

Nordwind Airlines запустит прямые авиарейсы из Екатеринбурга во Вьетнам
Первые рейсы ожидаются в октябре
Авиакомпания Nordwind Airlines планирует возобновить авиасообщение между Екатеринбургом и аэропортом Камрань в провинции Кханьхоа (Вьетнам). Об этом сообщил председатель совета участников компании-туроператора Pegas Misr Vietnam Travel company Ltd. Хоанг Тхи Фонг Тху.

«Начиная с октября Pegas Misr Vietnam ежемесячно будет осуществлять от 18 до 22 чартерных рейсов в Камрань из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Хабаровска, Иркутска и Красноярска», — передает ТАСС слова Тхи Фонг Тху. Планируется, перевозка около 6,8 тысячи пассажиров каждый месяц.

Ранее «Аэрофлот» заявил об открытии прямых рейсов из Екатеринбурга в Дубай. Полеты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю. До этого авиакомпания не летала таким маршрутом.

