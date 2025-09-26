В особой зоне Свердловской области появится уникальный завод

В Свердловской области появится предприятие по выпуску углеволокна
Денис Паслер подписал соглашение с «Росатомом»
Денис Паслер подписал соглашение с «Росатомом» Фото:

В Свердловской области в особой экономической зоне «Титановая долина» появится новое предприятие по выпуску углеволокна и сырья для него. Об этом рассказал региональный губернатор Денис Паслер.

«Мы заложили основу для создания новой для нашего региона отрасли. Совместно с госкорпорацией „Росатом“ приступаем к строительству современного и масштабного производства композитов», — написал Паслер в telegram-канале.

На заводе смогут трудиться более 500 сотрудников. Предприятие начнет работу в 2032 году. «Ввод производства в эксплуатацию позволит кратно масштабировать спрос на новые материалы, усилит позиции России на международных рынках, а также позволит выйти на новый уровень импортонезависимости по выпуску углекомпозитов», — отметил Паслер.

