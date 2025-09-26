В Екатеринбурге пересмотрели приговор экс-гаишнику, который обещал «завалить всех»

Экс-гаишнику из Екатеринбурга, целившегося в людей из оружия, смягчили наказание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Матвеенко был задержан в 2023 году (архивное фото)
Александр Матвеенко был задержан в 2023 году (архивное фото) Фото:

Свердловский облсуд смягчил наказание бывшему командиру областного полка ГИБДД Александру Матвеенко, который в 2023 году целился в людей из охотничьего карабина и грозился «завалить всех». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Матвеенко к четырем годам в колонии. «Облсуд исключил статью по незаконному приобретению боеприпасов в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Смягчающим обстоятельством также послужило наличие на иждивении двух малолетних детей. Окончательно ему назначено год и десять месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Инцидент произошел 26 сентября 2023 года на улице Бардина. Матвеенко был в состоянии алкогольного опьянения. Он целился по людям из окна седьмого этажа, материл и угрожал убить. Очевидцы вызвали силовиков, они оперативно задержали его. Против него возбудили дело по статье «Хулиганство» и «Незаконное ношение или хранение оружия». На момент ЧП Матвеенко уже не был сотрудником правоохранительных органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский облсуд смягчил наказание бывшему командиру областного полка ГИБДД Александру Матвеенко, который в 2023 году целился в людей из охотничьего карабина и грозился «завалить всех». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Матвеенко к четырем годам в колонии. «Облсуд исключил статью по незаконному приобретению боеприпасов в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Смягчающим обстоятельством также послужило наличие на иждивении двух малолетних детей. Окончательно ему назначено год и десять месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в суде. Инцидент произошел 26 сентября 2023 года на улице Бардина. Матвеенко был в состоянии алкогольного опьянения. Он целился по людям из окна седьмого этажа, материл и угрожал убить. Очевидцы вызвали силовиков, они оперативно задержали его. Против него возбудили дело по статье «Хулиганство» и «Незаконное ношение или хранение оружия». На момент ЧП Матвеенко уже не был сотрудником правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...