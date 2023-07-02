02 июля 2023
01 июля 2023

Челябинский отельер нашел замену глэмпингам

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Юрий Звонков вместо глэмпингов предложил увеличить строительство гостиниц Фото:

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске Юрий Звонков предложил упрощать решение земельных вопросов для развития традиционного гостиничного бизнеса. Как Звонков заявил URA.RU, это обеспечит более стабильный толчок для развития туризма в регионе.

«Гораздо больше внимания надо уделять земельным вопросам и упрощению согласований для классического капстроительства. Возведение гостевых домов и гостиниц даст толчок развитию туризма в области и приток денежных средств в бюджет», — отметил URA.RU Звонков.

Собеседник URA.RU пояснил, что глэмпинги являются быстровозводимыми конструкциями из ткани, ПВХ-пленки или более привычных стройматериалов. Звонков напомнил, что капзатраты на установку каждого домика с подведением коммуникаций составят порядка миллиона рублей, не считая расходов на обустройство дорожек, точек питания, общественных зон. Рентабельным эксперт назвал объект с 40—60 юнитами, но таких, по его словам в регионе нет. На создание объекта, сказал участник рынка, банки не дают доступные кредиты. Это связано с тем, что невозможно оформит залог недвижимости: глэмпинги причисляют к движимому имуществу.

Звонков уверен, что глэмпинги могут выгодно дополнять существующие базы отдыха. Для других предпринимателей их создание несет финансовые риски, сопряженные также с потребительскими предпочтениями: интересы туристов быстро могут измениться, предположил эксперт.

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Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске Юрий Звонков предложил упрощать решение земельных вопросов для развития традиционного гостиничного бизнеса. Как Звонков заявил URA.RU, это обеспечит более стабильный толчок для развития туризма в регионе. «Гораздо больше внимания надо уделять земельным вопросам и упрощению согласований для классического капстроительства. Возведение гостевых домов и гостиниц даст толчок развитию туризма в области и приток денежных средств в бюджет», — отметил URA.RU Звонков. Собеседник URA.RU пояснил, что глэмпинги являются быстровозводимыми конструкциями из ткани, ПВХ-пленки или более привычных стройматериалов. Звонков напомнил, что капзатраты на установку каждого домика с подведением коммуникаций составят порядка миллиона рублей, не считая расходов на обустройство дорожек, точек питания, общественных зон. Рентабельным эксперт назвал объект с 40—60 юнитами, но таких, по его словам в регионе нет. На создание объекта, сказал участник рынка, банки не дают доступные кредиты. Это связано с тем, что невозможно оформит залог недвижимости: глэмпинги причисляют к движимому имуществу. Звонков уверен, что глэмпинги могут выгодно дополнять существующие базы отдыха. Для других предпринимателей их создание несет финансовые риски, сопряженные также с потребительскими предпочтениями: интересы туристов быстро могут измениться, предположил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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