Детективы и любовные романы возглавили рейтинг предпочтений челябинцев

МегаФон: в топ литературных предпочтений челябинцев вошли детективы, любовные романы и фэнтези

В Челябинске любят книги про детективы и любовь Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Жители Челябинска больше всего читают детективы и любовные романы. К таким выводам пришли аналитики компании «МегаФон» после анализа обезличенных данных сервиса для чтения книг.

«В 2023 году жители чаще всего скачивают в интернете современные любовные романы и детективы. Эти жанры возглавляют топ книжных предпочтений», — заявили URA.RU в пресс-службе «МегаФона».

В первую десятку также вошли различные виды фэнтези, исторические романы, приключения попаданцев и современная русская литература. Параллельно специалисты выяснили, что жители региона обычно в два раза чаще выбирают для прочтения электронные книги, чем их аудиоверсии.

В топ популярных авторов у челябинцев вошли Дарья Донцова, Макс Глебов, Олег Троицкий, Алла Човжик, Борис Акунин и другие. Из классики жители отдали предпочтение произведениям Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Эрнеста Хемингуэя. Самым популярным писателем стал Михаил Булгаков: его роман «Мастер и Маргарита» в Челябинской области читали активнее, чем в других регионах Урала. Ценителей электронных версий комиксов в области мало. Из всех прочтений данный жанр литературы скачали только 20 раз.

Любимым днем для чтения челябинцев стал четверг, а меньше всего времени за чтением книг проводили по вторникам. Аналитики «МегаФона» отметили, что основную часть литературы загружали женщины.