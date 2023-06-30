30 июня 2023

В Екатеринбурге водитель Mercedes устроил ДТП с тремя пострадавшими. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, мигалки, чп, полиция, авария, проблесковый маячок, дпс
Авария произошла на перекрестке улиц Авиационная и 8 Марта Фото:

В Екатеринбурге водитель автомобиля Mercedes врезался в легковушку и вылетел в дорожное ограждение. В результате аварии пострадало три человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Авария произошла утром 1 июля. В результате столкновения пострадали два водителя и пассажир Mercedes», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП случилось возле здания администрации Чкаловского района Екатеринбурга на перекрестке улиц Авиационная и 8 Марта. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал.

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В Екатеринбурге водитель автомобиля Mercedes врезался в легковушку и вылетел в дорожное ограждение. В результате аварии пострадало три человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Авария произошла утром 1 июля. В результате столкновения пострадали два водителя и пассажир Mercedes», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП случилось возле здания администрации Чкаловского района Екатеринбурга на перекрестке улиц Авиационная и 8 Марта. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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