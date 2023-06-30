Авария произошла на перекрестке улиц Авиационная и 8 Марта
В Екатеринбурге водитель автомобиля Mercedes врезался в легковушку и вылетел в дорожное ограждение. В результате аварии пострадало три человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Авария произошла утром 1 июля. В результате столкновения пострадали два водителя и пассажир Mercedes», — сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП случилось возле здания администрации Чкаловского района Екатеринбурга на перекрестке улиц Авиационная и 8 Марта. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал.
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