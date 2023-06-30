Пермяка посадят за убийство, совершенное около 20 лет назад

01 июля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Виновного в убийстве заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми раскрыли жестокое убийство, совершенное местным жителем около 20 лет назад. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 28.09.2003 года в вечернее время группа молодых людей, в ходе конфликта, повалили незнакомого 19-летнего юношу и нанесли ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — сообщается в ведомстве. Несколько человек были осуждены в 2004—2005 годах. Один из соучастников скрылся и долгое время находился в розыске, но в сентябре 2022 года был задержан в Екатеринбурге. Следственным отделом по Кировскому району Перми завершено расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент подсудимый находится под стражей.

В Перми раскрыли жестокое убийство, совершенное местным жителем около 20 лет назад. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 28.09.2003 года в вечернее время группа молодых людей, в ходе конфликта, повалили незнакомого 19-летнего юношу и нанесли ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — сообщается в ведомстве. Несколько человек были осуждены в 2004—2005 годах. Один из соучастников скрылся и долгое время находился в розыске, но в сентябре 2022 года был задержан в Екатеринбурге. Следственным отделом по Кировскому району Перми завершено расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент подсудимый находится под стражей.