30 июня 2023

Пермяка посадят за убийство, совершенное около 20 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Виновного в убийстве заключили под стражу Фото:

В Перми раскрыли жестокое убийство, совершенное местным жителем около 20 лет назад. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что 28.09.2003 года в вечернее время группа молодых людей, в ходе конфликта, повалили незнакомого 19-летнего юношу и нанесли ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — сообщается в ведомстве.

Несколько человек были осуждены в 2004—2005 годах. Один из соучастников скрылся и долгое время находился в розыске, но в сентябре 2022 года был задержан в Екатеринбурге. Следственным отделом по Кировскому району Перми завершено расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент подсудимый находится под стражей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми раскрыли жестокое убийство, совершенное местным жителем около 20 лет назад. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 28.09.2003 года в вечернее время группа молодых людей, в ходе конфликта, повалили незнакомого 19-летнего юношу и нанесли ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — сообщается в ведомстве. Несколько человек были осуждены в 2004—2005 годах. Один из соучастников скрылся и долгое время находился в розыске, но в сентябре 2022 года был задержан в Екатеринбурге. Следственным отделом по Кировскому району Перми завершено расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент подсудимый находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...