Власти ХМАО сообщили о ситуации с лесными пожарами в регионе

В Ханты-Мансийском автономном округе на момент 9 утра 2 июля отсутствуют действующие природные пожары. Об этом сообщает правительство округа в соцсети.
«Сегодня, 2 июля, по состоянию на 9:00, в Югре природные пожары не зарегистрированы. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в telegram-канале правительства ХМАО.
Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе потушили пять лесных пожаров на площади более 21 гектара. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 135 ландшафтных пожаров, 239 лесных пожаров и 5 возгораний на землях ООПТ.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.
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