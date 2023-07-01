Власти ХМАО сообщили о ситуации с лесными пожарами в регионе

В ХМАО на утро 2 июля отсутствуют природные пожары

02 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

За прошедшие шутки потушено пять лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ханты-Мансийском автономном округе на момент 9 утра 2 июля отсутствуют действующие природные пожары. Об этом сообщает правительство округа в соцсети. «Сегодня, 2 июля, по состоянию на 9:00, в Югре природные пожары не зарегистрированы. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в telegram-канале правительства ХМАО. Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе потушили пять лесных пожаров на площади более 21 гектара. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 135 ландшафтных пожаров, 239 лесных пожаров и 5 возгораний на землях ООПТ. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.

В Ханты-Мансийском автономном округе на момент 9 утра 2 июля отсутствуют действующие природные пожары. Об этом сообщает правительство округа в соцсети. «Сегодня, 2 июля, по состоянию на 9:00, в Югре природные пожары не зарегистрированы. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в telegram-канале правительства ХМАО. Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе потушили пять лесных пожаров на площади более 21 гектара. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 135 ландшафтных пожаров, 239 лесных пожаров и 5 возгораний на землях ООПТ. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.