01 июля 2023
30 июня 2023

Власти ХМАО сообщили о ситуации с лесными пожарами в регионе

В ХМАО на утро 2 июля отсутствуют природные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие шутки потушено пять лесных пожаров Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе на момент 9 утра 2 июля отсутствуют действующие природные пожары. Об этом сообщает правительство округа в соцсети.

«Сегодня, 2 июля, по состоянию на 9:00, в Югре природные пожары не зарегистрированы. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в telegram-канале правительства ХМАО.

Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе потушили пять лесных пожаров на площади более 21 гектара. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 135 ландшафтных пожаров, 239 лесных пожаров и 5 возгораний на землях ООПТ.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.

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В Ханты-Мансийском автономном округе на момент 9 утра 2 июля отсутствуют действующие природные пожары. Об этом сообщает правительство округа в соцсети. «Сегодня, 2 июля, по состоянию на 9:00, в Югре природные пожары не зарегистрированы. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме», — сообщается в telegram-канале правительства ХМАО. Уточняется, что за прошедшие сутки в регионе потушили пять лесных пожаров на площади более 21 гектара. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 135 ландшафтных пожаров, 239 лесных пожаров и 5 возгораний на землях ООПТ. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый противопожарный режим. Жителям округа запретили посещать леса, в том числе с целью охоты и рыбалки в поймах рек.
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