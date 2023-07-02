Один из охранников Джо Байдена столкнул доставщика еды с велосипеда
Охрана кортежа президента США Джо Байдена сбила курьера, доставляющего еду. Один из охранников столкнул доставщика с велосипеда, когда тот переезжал через дорогу.
На кадрах видно, как курьер переезжает дорогу перед кортежем американского президента, однако один из охранников Байдена толкнул доставщика еды, сбив его с велосипеда. После этого курьера попросили вернуться назад и дать кортежу президента проехать дальше.
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