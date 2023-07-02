Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды. Видео

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Один из охранников Джо Байдена столкнул доставщика еды с велосипеда Фото:

Охрана кортежа президента США Джо Байдена сбила курьера, доставляющего еду. Один из охранников столкнул доставщика с велосипеда, когда тот переезжал через дорогу.

На кадрах видно, как курьер переезжает дорогу перед кортежем американского президента, однако один из охранников Байдена толкнул доставщика еды, сбив его с велосипеда. После этого курьера попросили вернуться назад и дать кортежу президента проехать дальше.

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Охрана кортежа президента США Джо Байдена сбила курьера, доставляющего еду. Один из охранников столкнул доставщика с велосипеда, когда тот переезжал через дорогу. На кадрах видно, как курьер переезжает дорогу перед кортежем американского президента, однако один из охранников Байдена толкнул доставщика еды, сбив его с велосипеда. После этого курьера попросили вернуться назад и дать кортежу президента проехать дальше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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