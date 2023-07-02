02 июля 2023

В челябинском вузе защитились китайские студенты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, вуз, высшее образование, выпускники , высшее учебное заведение, иностранные студенты, конфедератка
Свои выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая Фото:

В Челябинске студенты Архитектурно-строительного института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Китая защитили выпускные квалификационные работы. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе вуза.

«Выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте. Студенты самостоятельно определяют тему работы и согласуют ее со своими руководителями. В качестве объектов они выбирают жилые, общественные, промышленные здания, строящиеся в Китае и России», — уточнили в пресс-службе.

В течение последнего года обучения студенты составляют план работы над выпускными работами. В ходе исследований они проводят расчет конструкций, инженерных сетей. Кроме того, студенты разрабатывают технологическую часть и чертят архитектурную часть проекта в графических редакторах.

Дипломы защитили китайские студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте
Дипломы защитили китайские студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте
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В Челябинске студенты Архитектурно-строительного института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Китая защитили выпускные квалификационные работы. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе вуза. «Выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте. Студенты самостоятельно определяют тему работы и согласуют ее со своими руководителями. В качестве объектов они выбирают жилые, общественные, промышленные здания, строящиеся в Китае и России», — уточнили в пресс-службе. В течение последнего года обучения студенты составляют план работы над выпускными работами. В ходе исследований они проводят расчет конструкций, инженерных сетей. Кроме того, студенты разрабатывают технологическую часть и чертят архитектурную часть проекта в графических редакторах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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