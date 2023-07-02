В челябинском вузе защитились китайские студенты. Фото

03 июля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Свои выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске студенты Архитектурно-строительного института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Китая защитили выпускные квалификационные работы. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе вуза. «Выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте. Студенты самостоятельно определяют тему работы и согласуют ее со своими руководителями. В качестве объектов они выбирают жилые, общественные, промышленные здания, строящиеся в Китае и России», — уточнили в пресс-службе. В течение последнего года обучения студенты составляют план работы над выпускными работами. В ходе исследований они проводят расчет конструкций, инженерных сетей. Кроме того, студенты разрабатывают технологическую часть и чертят архитектурную часть проекта в графических редакторах. Дипломы защитили китайские студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте Фото: пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета

В Челябинске студенты Архитектурно-строительного института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Китая защитили выпускные квалификационные работы. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе вуза. «Выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте. Студенты самостоятельно определяют тему работы и согласуют ее со своими руководителями. В качестве объектов они выбирают жилые, общественные, промышленные здания, строящиеся в Китае и России», — уточнили в пресс-службе. В течение последнего года обучения студенты составляют план работы над выпускными работами. В ходе исследований они проводят расчет конструкций, инженерных сетей. Кроме того, студенты разрабатывают технологическую часть и чертят архитектурную часть проекта в графических редакторах.