В Челябинске студенты Архитектурно-строительного института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Китая защитили выпускные квалификационные работы. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе вуза.
«Выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте. Студенты самостоятельно определяют тему работы и согласуют ее со своими руководителями. В качестве объектов они выбирают жилые, общественные, промышленные здания, строящиеся в Китае и России», — уточнили в пресс-службе.
В течение последнего года обучения студенты составляют план работы над выпускными работами. В ходе исследований они проводят расчет конструкций, инженерных сетей. Кроме того, студенты разрабатывают технологическую часть и чертят архитектурную часть проекта в графических редакторах.
Дипломы защитили китайские студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте
В Челябинске студенты Архитектурно-строительного института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Китая защитили выпускные квалификационные работы. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе вуза. «Выпускные квалификационные работы защитили 69 студентов из Китая, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в архитектурно-строительном институте. Студенты самостоятельно определяют тему работы и согласуют ее со своими руководителями. В качестве объектов они выбирают жилые, общественные, промышленные здания, строящиеся в Китае и России», — уточнили в пресс-службе. В течение последнего года обучения студенты составляют план работы над выпускными работами. В ходе исследований они проводят расчет конструкций, инженерных сетей. Кроме того, студенты разрабатывают технологическую часть и чертят архитектурную часть проекта в графических редакторах.