03 июля 2023

«РВ» показали разорванную на части британскую САУ AS-90 на Запорожском фронте. Видео

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Российские военкоры рассказали об уничтоженной британской технике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским военным удалось уничтожить в зоне проведения спецоперации самоходную артиллерийскую установку, которую правительство Британии передало Киеву. По словам военкоров «Русской весны», подрыв техники оставил огромный кратер. Первые британские САУ AS-90 (калибр 155 миллиметров) поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины весной текущего года.

«Первая подтвержденная разорванная на части британская САУ AS-90 на Запорожском фронте. Рядом с раскуроченными частями самоходки большой кратер», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно о намерении британского правительства предоставить Киеву танки Challenger 2. В то же самое время в западных СМИ писали о страхе правительства Великобритании, что их техника попадет в руки российских солдат, сообщал портал Life. В конце марта руководство страны объявило о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном.

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Российским военным удалось уничтожить в зоне проведения спецоперации самоходную артиллерийскую установку, которую правительство Британии передало Киеву. По словам военкоров «Русской весны», подрыв техники оставил огромный кратер. Первые британские САУ AS-90 (калибр 155 миллиметров) поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины весной текущего года. «Первая подтвержденная разорванная на части британская САУ AS-90 на Запорожском фронте. Рядом с раскуроченными частями самоходки большой кратер», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее стало известно о намерении британского правительства предоставить Киеву танки Challenger 2. В то же самое время в западных СМИ писали о страхе правительства Великобритании, что их техника попадет в руки российских солдат, сообщал портал Life. В конце марта руководство страны объявило о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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