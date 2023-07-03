«РВ» показали разорванную на части британскую САУ AS-90 на Запорожском фронте. Видео 04 июля 2023 в 01:24 Размер текста - 17 + Российские военкоры рассказали об уничтоженной британской технике Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным удалось уничтожить в зоне проведения спецоперации самоходную артиллерийскую установку, которую правительство Британии передало Киеву. По словам военкоров «Русской весны», подрыв техники оставил огромный кратер. Первые британские САУ AS-90 (калибр 155 миллиметров) поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины весной текущего года. «Первая подтвержденная разорванная на части британская САУ AS-90 на Запорожском фронте. Рядом с раскуроченными частями самоходки большой кратер», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее стало известно о намерении британского правительства предоставить Киеву танки Challenger 2. В то же самое время в западных СМИ писали о страхе правительства Великобритании, что их техника попадет в руки российских солдат, сообщал портал Life . В конце марта руководство страны объявило о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. Российским военным удалось уничтожить в зоне проведения спецоперации самоходную артиллерийскую установку, которую правительство Британии передало Киеву. По словам военкоров «Русской весны», подрыв техники оставил огромный кратер. Первые британские САУ AS-90 (калибр 155 миллиметров) поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины весной текущего года. «Первая подтвержденная разорванная на части британская САУ AS-90 на Запорожском фронте. Рядом с раскуроченными частями самоходки большой кратер», — указано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее стало известно о намерении британского правительства предоставить Киеву танки Challenger 2. В то же самое время в западных СМИ писали о страхе правительства Великобритании, что их техника попадет в руки российских солдат, сообщал портал Life. В конце марта руководство страны объявило о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям