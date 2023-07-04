Пермяка посадили в тюрьму за организацию наркопритона

05 июля 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Пермяк получил пять лет тюрьмы за содержание наркопритона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Прикамье Кудымкарский городской суд приговорил к лишению свободы 39-летнего жителя Юсьвинского муниципального округа за содержание наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что с апреля по август 2022 года мужчина предоставлял знакомым свою квартиру, а также необходимые предметы и приспособления для потребления запрещенных веществ. Суд назначил виновному 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — уточнила пресс-служба ведомства. По информации ведомства, полицейские нашли у хозяина жилья 15,97 граммов марихуаны. Силовики выяснили, что наркотик мужчина купил через Интернет, а затем забрал из тайника-закладки. Злоумышленник хранил марихуану дома для личного потребления, а также для сбыта посетителям наркопритона, в число которых входило пять человек. Ранее Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики злоумышленник купил в интернете, но продать их не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

В Прикамье Кудымкарский городской суд приговорил к лишению свободы 39-летнего жителя Юсьвинского муниципального округа за содержание наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что с апреля по август 2022 года мужчина предоставлял знакомым свою квартиру, а также необходимые предметы и приспособления для потребления запрещенных веществ. Суд назначил виновному 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — уточнила пресс-служба ведомства. По информации ведомства, полицейские нашли у хозяина жилья 15,97 граммов марихуаны. Силовики выяснили, что наркотик мужчина купил через Интернет, а затем забрал из тайника-закладки. Злоумышленник хранил марихуану дома для личного потребления, а также для сбыта посетителям наркопритона, в число которых входило пять человек. Ранее Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики злоумышленник купил в интернете, но продать их не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.