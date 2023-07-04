04 июля 2023

Пермяка посадили в тюрьму за организацию наркопритона

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Пермяк получил пять лет тюрьмы за содержание наркопритона Фото:

В Прикамье Кудымкарский городской суд приговорил к лишению свободы 39-летнего жителя Юсьвинского муниципального округа за содержание наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что с апреля по август 2022 года мужчина предоставлял знакомым свою квартиру, а также необходимые предметы и приспособления для потребления запрещенных веществ. Суд назначил виновному 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — уточнила пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, полицейские нашли у хозяина жилья 15,97 граммов марихуаны. Силовики выяснили, что наркотик мужчина купил через Интернет, а затем забрал из тайника-закладки. Злоумышленник хранил марихуану дома для личного потребления, а также для сбыта посетителям наркопритона, в число которых входило пять человек.

Ранее Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики злоумышленник купил в интернете, но продать их не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

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В Прикамье Кудымкарский городской суд приговорил к лишению свободы 39-летнего жителя Юсьвинского муниципального округа за содержание наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Следствием установлено, что с апреля по август 2022 года мужчина предоставлял знакомым свою квартиру, а также необходимые предметы и приспособления для потребления запрещенных веществ. Суд назначил виновному 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — уточнила пресс-служба ведомства. По информации ведомства, полицейские нашли у хозяина жилья 15,97 граммов марихуаны. Силовики выяснили, что наркотик мужчина купил через Интернет, а затем забрал из тайника-закладки. Злоумышленник хранил марихуану дома для личного потребления, а также для сбыта посетителям наркопритона, в число которых входило пять человек. Ранее Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики злоумышленник купил в интернете, но продать их не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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