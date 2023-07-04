Пермяк решил продавать мефедрон, чтобы заработать на свою свадьбу

Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики он с целью их дальнейшего сбыта приобрел в интернете, но продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.
«Мужчина намеревался жениться и нуждался в денежных средствах на организацию свадебного торжества. В начале 2023 года незаконно приобрел наркотические средства — метадон и мефедрон в значительном и крупном размере. После оборудовал тайники-закладки на территории Краснокамска, с последующим отчетом об их местонахождении оператору интернет-магазина», — сообщается на сайте Краснокамского городского суда.
Преступления не были доведены до конца, наркотики изъяли из незаконного оборота в ходе осмотров мест происшествия сотрудники полиции. В ходе предварительного расследования подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд в итоге назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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