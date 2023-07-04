Пермяк решил продавать мефедрон, чтобы заработать на свою свадьбу

04 июля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Мужчина нуждался в денежных средствах на организацию свадебного торжества Фото: Денис Моргунов © URA.RU Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики он с целью их дальнейшего сбыта приобрел в интернете, но продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. «Мужчина намеревался жениться и нуждался в денежных средствах на организацию свадебного торжества. В начале 2023 года незаконно приобрел наркотические средства — метадон и мефедрон в значительном и крупном размере. После оборудовал тайники-закладки на территории Краснокамска, с последующим отчетом об их местонахождении оператору интернет-магазина», — сообщается на сайте Краснокамского городского суда. Преступления не были доведены до конца, наркотики изъяли из незаконного оборота в ходе осмотров мест происшествия сотрудники полиции. В ходе предварительного расследования подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд в итоге назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики он с целью их дальнейшего сбыта приобрел в интернете, но продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. «Мужчина намеревался жениться и нуждался в денежных средствах на организацию свадебного торжества. В начале 2023 года незаконно приобрел наркотические средства — метадон и мефедрон в значительном и крупном размере. После оборудовал тайники-закладки на территории Краснокамска, с последующим отчетом об их местонахождении оператору интернет-магазина», — сообщается на сайте Краснокамского городского суда. Преступления не были доведены до конца, наркотики изъяли из незаконного оборота в ходе осмотров мест происшествия сотрудники полиции. В ходе предварительного расследования подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд в итоге назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.