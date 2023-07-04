Пермяк решил продавать мефедрон, чтобы заработать на свою свадьбу

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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Мужчина нуждался в денежных средствах на организацию свадебного торжества Фото:

Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики он с целью их дальнейшего сбыта приобрел в интернете, но продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

«Мужчина намеревался жениться и нуждался в денежных средствах на организацию свадебного торжества. В начале 2023 года незаконно приобрел наркотические средства — метадон и мефедрон в значительном и крупном размере. После оборудовал тайники-закладки на территории Краснокамска, с последующим отчетом об их местонахождении оператору интернет-магазина», — сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

Преступления не были доведены до конца, наркотики изъяли из незаконного оборота в ходе осмотров мест происшествия сотрудники полиции. В ходе предварительного расследования подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд в итоге назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор 36-летнему мужчине, который предпринял попытку продажи метадона и мефедрона, чтобы заработать на собственную свадьбу. Наркотики он с целью их дальнейшего сбыта приобрел в интернете, но продать не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. «Мужчина намеревался жениться и нуждался в денежных средствах на организацию свадебного торжества. В начале 2023 года незаконно приобрел наркотические средства — метадон и мефедрон в значительном и крупном размере. После оборудовал тайники-закладки на территории Краснокамска, с последующим отчетом об их местонахождении оператору интернет-магазина», — сообщается на сайте Краснокамского городского суда. Преступления не были доведены до конца, наркотики изъяли из незаконного оборота в ходе осмотров мест происшествия сотрудники полиции. В ходе предварительного расследования подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд в итоге назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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