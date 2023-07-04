Текслер поделилась, что ее подопечный покидает в детский дом и поступает в колледж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о своем подопечном. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года.

«Мой подопечный — Артемий, в этом году закончил школу, мы прошли все экзамены, не без приключений. Сейчас будем подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, нас ждет новый этап, ведь на носу — 18летие!», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь, но это еще не значит, что она его покинет, ведь в этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни. На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу.

На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу Фото: соцсети Ирины Текслер

По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь Фото: соцсети Ирины Текслер

В этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни Фото: соцсети Ирины Текслер