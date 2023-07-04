Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о своем подопечном. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года.
«Мой подопечный — Артемий, в этом году закончил школу, мы прошли все экзамены, не без приключений. Сейчас будем подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, нас ждет новый этап, ведь на носу — 18летие!», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.
По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь, но это еще не значит, что она его покинет, ведь в этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни. На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу.
На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу
Фото: соцсети Ирины Текслер
По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь
Фото: соцсети Ирины Текслер
В этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни
Фото: соцсети Ирины Текслер
Скоро Ирина и Артем будут подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, где их ожидает новый этап
Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о своем подопечном. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года. «Мой подопечный — Артемий, в этом году закончил школу, мы прошли все экзамены, не без приключений. Сейчас будем подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, нас ждет новый этап, ведь на носу — 18летие!», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь, но это еще не значит, что она его покинет, ведь в этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни. На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу.