04 июля 2023

Жена челябинского губернатора рассказала о своем подопечном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Текслер поделилась, что ее подопечный покидает в детский дом и поступает в колледж Фото:

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о своем подопечном. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года.

«Мой подопечный — Артемий, в этом году закончил школу, мы прошли все экзамены, не без приключений. Сейчас будем подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, нас ждет новый этап, ведь на носу — 18летие!», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь, но это еще не значит, что она его покинет, ведь в этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни. На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу.

На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу
На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу
Фото:
По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь
По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь
Фото:
В этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни
В этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни
Фото:
Скоро Ирина и Артем будут подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, где их ожидает новый этап
Скоро Ирина и Артем будут подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, где их ожидает новый этап
Фото:

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Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о своем подопечном. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года. «Мой подопечный — Артемий, в этом году закончил школу, мы прошли все экзамены, не без приключений. Сейчас будем подавать документы в Южно- Уральский государственный колледж, нас ждет новый этап, ведь на носу — 18летие!», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. По словам Текслер, ее подопечный Артемий покидает этим летом учреждение и отправляется во взрослую жизнь, но это еще не значит, что она его покинет, ведь в этот период наставник нужен еще больше, чтобы поддержать в период перемен и становления во взрослой жизни. На каникулах участники проекта встретились парами «наставник-подопечный» и провели турнир по боулингу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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