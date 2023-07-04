Челябинские риелторы назвали самые популярные направления для покупки дач и коттеджей

05 июля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Челябинцы хотят жить и отдыхать в поселке Малиновка, хотя цены на коттеджи там выросли в разы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Риелторы назвали самые популярные направления для покупки загородной недвижимости вблизи Челябинска. На данный момент особой популярностью пользуются западное, северо-западное и северное направления в Сосновском районе, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев. «Стоимость на дачи и коттеджи в Челябинске и пригороде с начала 2023 года постоянно растет. Это связано с тем, что спрос на загородную недвижимость сейчас очень высокий. Большой популярностью пользуется Сосновский район», — поделился Медведев. По его словам, на данный момент в Сосновском районе хороших частных домов и земельных участков по выгодным ценам почти не осталось. В популярных поселках Малиновка, Кременкуль, Садовый, Красный цены на коттеджи выросли как минимум втрое. При этом зачастую частные лица занимаются их перепродажей.

Риелторы назвали самые популярные направления для покупки загородной недвижимости вблизи Челябинска. На данный момент особой популярностью пользуются западное, северо-западное и северное направления в Сосновском районе, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев. «Стоимость на дачи и коттеджи в Челябинске и пригороде с начала 2023 года постоянно растет. Это связано с тем, что спрос на загородную недвижимость сейчас очень высокий. Большой популярностью пользуется Сосновский район», — поделился Медведев. По его словам, на данный момент в Сосновском районе хороших частных домов и земельных участков по выгодным ценам почти не осталось. В популярных поселках Малиновка, Кременкуль, Садовый, Красный цены на коттеджи выросли как минимум втрое. При этом зачастую частные лица занимаются их перепродажей.