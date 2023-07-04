Челябинские риелторы назвали самые популярные направления для покупки дач и коттеджей

Риелторы назвали самые популярные направления для покупки загородной недвижимости вблизи Челябинска. На данный момент особой популярностью пользуются западное, северо-западное и северное направления в Сосновском районе, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев.
«Стоимость на дачи и коттеджи в Челябинске и пригороде с начала 2023 года постоянно растет. Это связано с тем, что спрос на загородную недвижимость сейчас очень высокий. Большой популярностью пользуется Сосновский район», — поделился Медведев.
По его словам, на данный момент в Сосновском районе хороших частных домов и земельных участков по выгодным ценам почти не осталось. В популярных поселках Малиновка, Кременкуль, Садовый, Красный цены на коттеджи выросли как минимум втрое. При этом зачастую частные лица занимаются их перепродажей.
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