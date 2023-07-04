04 июля 2023

Челябинские риелторы назвали самые популярные направления для покупки дач и коттеджей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Челябинцы хотят жить и отдыхать в поселке Малиновка, хотя цены на коттеджи там выросли в разы Фото:

Риелторы назвали самые популярные направления для покупки загородной недвижимости вблизи Челябинска. На данный момент особой популярностью пользуются западное, северо-западное и северное направления в Сосновском районе, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев.

«Стоимость на дачи и коттеджи в Челябинске и пригороде с начала 2023 года постоянно растет. Это связано с тем, что спрос на загородную недвижимость сейчас очень высокий. Большой популярностью пользуется Сосновский район», — поделился Медведев.

По его словам, на данный момент в Сосновском районе хороших частных домов и земельных участков по выгодным ценам почти не осталось. В популярных поселках Малиновка, Кременкуль, Садовый, Красный цены на коттеджи выросли как минимум втрое. При этом зачастую частные лица занимаются их перепродажей.

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Риелторы назвали самые популярные направления для покупки загородной недвижимости вблизи Челябинска. На данный момент особой популярностью пользуются западное, северо-западное и северное направления в Сосновском районе, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев. «Стоимость на дачи и коттеджи в Челябинске и пригороде с начала 2023 года постоянно растет. Это связано с тем, что спрос на загородную недвижимость сейчас очень высокий. Большой популярностью пользуется Сосновский район», — поделился Медведев. По его словам, на данный момент в Сосновском районе хороших частных домов и земельных участков по выгодным ценам почти не осталось. В популярных поселках Малиновка, Кременкуль, Садовый, Красный цены на коттеджи выросли как минимум втрое. При этом зачастую частные лица занимаются их перепродажей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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