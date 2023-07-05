Прокуратура проверит кафе в Магнитогорске, где отравились шаурмой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, документы, уголовное дело, зал суда, судебное заседание, судебное дело, бумаги к совещанию, прокурор
Прокуратура проверит кафе, где массово отравились шаурмой с курицей Фото:

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) поставила на контроль ситуацию с массовым отравлением шаурмой в городском кафе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В связи с публикациями СМИ о заболевании граждан кишечной инфекцией после употребления шаурмы в кафе быстрого питания, прокуратура Ленинского района Магнитогорска поставила ситуацию на контроль. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК РФ на предмет оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Роспотребназор начал расследование вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место». Пока зарегистрировано 16 таких случаев. По предварительным данным, пострадавшие приобрели в кафе шаурму с курицей. В заведении были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, сотрудники отстранены от работы, взяты пробы, кафе закрыто.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) поставила на контроль ситуацию с массовым отравлением шаурмой в городском кафе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В связи с публикациями СМИ о заболевании граждан кишечной инфекцией после употребления шаурмы в кафе быстрого питания, прокуратура Ленинского района Магнитогорска поставила ситуацию на контроль. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК РФ на предмет оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в Роспотребназор начал расследование вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место». Пока зарегистрировано 16 таких случаев. По предварительным данным, пострадавшие приобрели в кафе шаурму с курицей. В заведении были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, сотрудники отстранены от работы, взяты пробы, кафе закрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...