Прокуратура проверит кафе в Магнитогорске, где отравились шаурмой

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) поставила на контроль ситуацию с массовым отравлением шаурмой в городском кафе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В связи с публикациями СМИ о заболевании граждан кишечной инфекцией после употребления шаурмы в кафе быстрого питания, прокуратура Ленинского района Магнитогорска поставила ситуацию на контроль. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК РФ на предмет оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в Роспотребназор начал расследование вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место». Пока зарегистрировано 16 таких случаев. По предварительным данным, пострадавшие приобрели в кафе шаурму с курицей. В заведении были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, сотрудники отстранены от работы, взяты пробы, кафе закрыто.
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