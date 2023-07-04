04 июля 2023

Посетители челябинского общепита массово заразились кишечной инфекцией после покупки шаурмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Признаки кишечной инфекции появились у посетителей спустя сутки после перекуса шаурмой Фото:

Посетители точки общественного питания в Магнитогорске Челябинской области жалуются на заражение кишечной инфекцией. О том, что диагноз поставили после перекуса шаурмой, URA.RU рассказали пострадавшие.

«2 июля перекусили шаурмой в этом заведении. Утром началась диарея, а к вечеру головокружение и температура. Направили в инфекционное отделение, там установили кишечную инфекцию», — поделился с URA.RU Владислав.

Мужчина связался с представителем заведения. Ему пообещали перезвонить, чтобы встретиться лично для решения вопроса. Сейчас он ждет результаты анализов, которые определят точный тип отравления.

В комментариях к посту в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» подобные симптомы подтверждают другие пользователи. Светлана М. отметила, что у посетителей подозревают заражение сальмонеллезом.

Пациентка инфекционного отделения Виолетта Б. также отравилась с друзьями в данном общепите 2 июля. Девушка считает, что многие не обращаются за помощью и проходят самолечение.

На звонок URA.RU в заведении ответили, но после вопроса об отравлениях трубку бросили. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области. На момент публикации ответ не поступил.

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Посетители точки общественного питания в Магнитогорске Челябинской области жалуются на заражение кишечной инфекцией. О том, что диагноз поставили после перекуса шаурмой, URA.RU рассказали пострадавшие. «2 июля перекусили шаурмой в этом заведении. Утром началась диарея, а к вечеру головокружение и температура. Направили в инфекционное отделение, там установили кишечную инфекцию», — поделился с URA.RU Владислав. Мужчина связался с представителем заведения. Ему пообещали перезвонить, чтобы встретиться лично для решения вопроса. Сейчас он ждет результаты анализов, которые определят точный тип отравления. В комментариях к посту в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» подобные симптомы подтверждают другие пользователи. Светлана М. отметила, что у посетителей подозревают заражение сальмонеллезом. Пациентка инфекционного отделения Виолетта Б. также отравилась с друзьями в данном общепите 2 июля. Девушка считает, что многие не обращаются за помощью и проходят самолечение. На звонок URA.RU в заведении ответили, но после вопроса об отравлениях трубку бросили. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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