05 июля 2023

В Челябинской области на трассе М-5 ограничат движение из-за буровзрывных работ

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на участке трассы М-5 будет ограничено 6 июля с 10:00 до 13:00 Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 6 июля на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 закроют движение в связи с буровзрывными работами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФК «Упрдор «Южный Урал».

«Госавтоинспекция информирует: 6 июля с 10:00 до 13:00 на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района будет введено ограничение движения. Причина — буровзрывные работы во время реконструкции трассы», — пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве пояснили, что на легковых автомобилях участок можно будет объехать по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Грузовому и пассажирскому транспорту на время буровзрывных работ проезд будет запрещен. Изменение схемы организации дорожного движения необходимо принять всем автомобилистам.

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В Ашинском районе Челябинской области 6 июля на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 закроют движение в связи с буровзрывными работами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФК «Упрдор «Южный Урал». «Госавтоинспекция информирует: 6 июля с 10:00 до 13:00 на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района будет введено ограничение движения. Причина — буровзрывные работы во время реконструкции трассы», — пояснили в пресс-службе. Также в ведомстве пояснили, что на легковых автомобилях участок можно будет объехать по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Грузовому и пассажирскому транспорту на время буровзрывных работ проезд будет запрещен. Изменение схемы организации дорожного движения необходимо принять всем автомобилистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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