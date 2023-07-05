В Челябинской области на трассе М-5 ограничат движение из-за буровзрывных работ

06 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Движение на участке трассы М-5 будет ограничено 6 июля с 10:00 до 13:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области 6 июля на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 закроют движение в связи с буровзрывными работами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФК «Упрдор «Южный Урал». «Госавтоинспекция информирует: 6 июля с 10:00 до 13:00 на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района будет введено ограничение движения. Причина — буровзрывные работы во время реконструкции трассы», — пояснили в пресс-службе. Также в ведомстве пояснили, что на легковых автомобилях участок можно будет объехать по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Грузовому и пассажирскому транспорту на время буровзрывных работ проезд будет запрещен. Изменение схемы организации дорожного движения необходимо принять всем автомобилистам.

В Ашинском районе Челябинской области 6 июля на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 закроют движение в связи с буровзрывными работами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФК «Упрдор «Южный Урал». «Госавтоинспекция информирует: 6 июля с 10:00 до 13:00 на участке автодороги с 1565 по 1576 км трассы М-5 на территории Ашинского района будет введено ограничение движения. Причина — буровзрывные работы во время реконструкции трассы», — пояснили в пресс-службе. Также в ведомстве пояснили, что на легковых автомобилях участок можно будет объехать по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Грузовому и пассажирскому транспорту на время буровзрывных работ проезд будет запрещен. Изменение схемы организации дорожного движения необходимо принять всем автомобилистам.