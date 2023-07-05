«Фонтанка»: Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули арсенал оружия, среди которого пистолет Glock, полученный в награду от министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
«Самый статусный предмет в этой коллекции [оружия, возвращенного Пригожину] — пистолет Glock. Он именной. Пригожина им наградил министр обороны РФ Сергей Шойгу», — пишет издание. Там уточнили, что Пригожину также вернули два карабина «Сайга», нарезной карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку, несколько пистолетов и ружей.
Ранее сообщалось, что Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, изъятые при обысках. Сам основатель не присутствовал на процедуре. Обыски имущества Пригожина начались после начатого им вооруженного мятежа 24 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли информацию об ударах. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным о прекращении мятежа.
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