В Госдуме раскрыли смысл приглашения спортсменов РФ на Азиатские игры

Депутат Журова: МОК страхуется на будущее за счет приглашения россиян на Азиатские игры

09 июля 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Россияне могут поехать на Азиатские игры, чтобы получить путевку на Олимпиаду, заявила Светлана Журова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международный олимпийский комитет (МОК) приглашает россиян на Азиатские игры, чтобы перестраховаться. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. «МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду. И если через год геополитическая ситуация изменится, то у кого-то уже будет квалификация на [Олимпийсикие] игры», — передает слова Светланы Журовой ТАСС. При этом депутат Госдумы задается вопросом, что на данный момент не понятно зачем россияне поедут на соревнования, если не смогут получить там медали. Однако ситуация облегчается тем, что Азиатские игры пройдут в Китае, где спортсмены из России будут находиться в полной безопасности, считает Журова. Ранее URA.RU сообщало, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября. Спортсмены из РФ и и Белоруссии хоть и не смогут получить медали, но будут иметь право участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) приглашает россиян на Азиатские игры, чтобы перестраховаться. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова. «МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду. И если через год геополитическая ситуация изменится, то у кого-то уже будет квалификация на [Олимпийсикие] игры», — передает слова Светланы Журовой ТАСС. При этом депутат Госдумы задается вопросом, что на данный момент не понятно зачем россияне поедут на соревнования, если не смогут получить там медали. Однако ситуация облегчается тем, что Азиатские игры пройдут в Китае, где спортсмены из России будут находиться в полной безопасности, считает Журова. Ранее URA.RU сообщало, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября. Спортсмены из РФ и и Белоруссии хоть и не смогут получить медали, но будут иметь право участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года.