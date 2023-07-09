Умер экс-председатель челябинского арбитражного суда

Геннадий Ямщиков руководил арбитражным судом с 1992 по 2004 годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске скончался бывший председатель арбитражного суда региона Геннадий Ямщиков. Об этом сообщает правительство области. Губернатор Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования в связи с утратой.

«Геннадий Никитович возглавил арбитражный суд Челябинской области в период масштабных экономических и политических реформ, когда страна переходила к рыночной экономике, кардинально менялось законодательство, в том числе гражданское и хозяйственное право. Геннадий Ямщиков внес огромный вклад в становление независимого арбитражного судопроизводства на Южном Урале, подготовку профессиональных кадров судей и работников аппарата, многое сделал для обеспечения экономической безопасности Челябинской области, защиты законных интересов государства и бизнеса. Будем помнить об этом замечательном человеке!», — передает слова губернатора пресс-служба правительства области.

Ямщиков родился 1 декабря 1939 года в селе Кизильское. В 1968 году окончил Свердловский юридический институт, после окончания которого работал следователем прокуратуры в Кизильском районе, занимался юридической работой, связанной с гражданскими делами на предприятиях Челябинска. С 1985 года работал в Арбитражном суде, был арбитром, заместителем главного арбитра, главным арбитром, председателем государственного Арбитража Челябинской области. С 1992 по 2004 годы возглавлял областной арбитраж.