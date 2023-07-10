В США назвали шесть вариантов России завершить спецоперацию

Журналист 19FortyFive Келли допустил победу РФ в конфликте с помощью ядерного сдерживания Запада

10 июля 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Россия могла бы прибегнуть к кадровым перестановкам в командовании ВС РФ для завершения конфликта, считает Роберт Келли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может завершить конфликт на Украине с помощью ядерного сдерживания Запада, привлечения наиболее боеспособных офицеров или нового энергетического кризиса в Европе. Об этом написали в издании 19FortyFive. Также в статье допустили влияние экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на выборах в 2024 году, помощь Китая и истощение Киева с помощью мобилизации на Украине. По мнению автора статьи Роберта Келли, Россия может победить в спецоперации посредством ядерного сдерживания Запада. «Во-первых, ядерное сдерживание отпугнет Запад от помощи Украине. Во-вторых, тактическое ядерное оружие может быть использовано для победы в крупных сражениях», — написали в статье. В материале допустили, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к кадровым перестановкам в командовании армии РФ. Журналист допустил привлечение самых боеспособных командующих к спецоперации. Журналист заявил, что Москва могла бы истощить Киев путем всеобщей мобилизации в России. Помимо этого, Келли предположил, что РФ якобы может вмешаться в выборы президента США в 2024 году, чтобы на них победил Трамп. По его словам, бывший американский лидер хочет, чтобы российская сторона победила в конфликте. В статье также предположили, что Россия заставит Европу завершить конфликт из-за угрозы энергетического кризиса. Однако автор считает, что это не сработает, так как европейские страны успеют подготовиться к холодам. Также, по мнению журналиста, есть шанс, что победу Москве поможет обеспечить Пекин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может завершить конфликт на Украине с помощью ядерного сдерживания Запада, привлечения наиболее боеспособных офицеров или нового энергетического кризиса в Европе. Об этом написали в издании 19FortyFive. Также в статье допустили влияние экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на выборах в 2024 году, помощь Китая и истощение Киева с помощью мобилизации на Украине. По мнению автора статьи Роберта Келли, Россия может победить в спецоперации посредством ядерного сдерживания Запада. «Во-первых, ядерное сдерживание отпугнет Запад от помощи Украине. Во-вторых, тактическое ядерное оружие может быть использовано для победы в крупных сражениях», — написали в статье. В материале допустили, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к кадровым перестановкам в командовании армии РФ. Журналист допустил привлечение самых боеспособных командующих к спецоперации. Журналист заявил, что Москва могла бы истощить Киев путем всеобщей мобилизации в России. Помимо этого, Келли предположил, что РФ якобы может вмешаться в выборы президента США в 2024 году, чтобы на них победил Трамп. По его словам, бывший американский лидер хочет, чтобы российская сторона победила в конфликте. В статье также предположили, что Россия заставит Европу завершить конфликт из-за угрозы энергетического кризиса. Однако автор считает, что это не сработает, так как европейские страны успеют подготовиться к холодам. Также, по мнению журналиста, есть шанс, что победу Москве поможет обеспечить Пекин.