В Перми умер студент института культуры, игравший графа в театре «У Моста»

12 июля 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

В Перми умер талантливый студент института культуры Фото: Московец Илья © URA.RU В Перми умер студент института культуры, который талантливо играл роль графа в спектакле «Юнона и Авось» на сцене в театре «У Моста». Об этом сообщили в СМИ. «Студент института культуры Семен Осокин-Портной, игравший на сцене театра „У Моста“, умер в Перми в возрасте 20 лет. В институте уверены, что Семена ожидало большое будущее», — пишет «АИФ-Прикамье». Двадцатилетний студент, отмечает издание, успел сыграть много ярких ролей от Ивана в «Братьях Карамазовых» до графа Резанова в студенческом спектакле «Юнона и Авось». За время учебы он проявил свои лучшие черты.

В Перми умер студент института культуры, который талантливо играл роль графа в спектакле «Юнона и Авось» на сцене в театре «У Моста». Об этом сообщили в СМИ. «Студент института культуры Семен Осокин-Портной, игравший на сцене театра „У Моста“, умер в Перми в возрасте 20 лет. В институте уверены, что Семена ожидало большое будущее», — пишет «АИФ-Прикамье». Двадцатилетний студент, отмечает издание, успел сыграть много ярких ролей от Ивана в «Братьях Карамазовых» до графа Резанова в студенческом спектакле «Юнона и Авось». За время учебы он проявил свои лучшие черты.