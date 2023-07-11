В Перми умер студент института культуры, игравший графа в театре «У Моста»

В Перми умер талантливый студент института культуры
В Перми умер студент института культуры, который талантливо играл роль графа в спектакле «Юнона и Авось» на сцене в театре «У Моста». Об этом сообщили в СМИ.
«Студент института культуры Семен Осокин-Портной, игравший на сцене театра „У Моста“, умер в Перми в возрасте 20 лет. В институте уверены, что Семена ожидало большое будущее», — пишет «АИФ-Прикамье».
Двадцатилетний студент, отмечает издание, успел сыграть много ярких ролей от Ивана в «Братьях Карамазовых» до графа Резанова в студенческом спектакле «Юнона и Авось». За время учебы он проявил свои лучшие черты.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.