11 июля 2023

В Перми умер студент института культуры, игравший графа в театре «У Моста»

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Пресс-подход перед спектаклем «Сирано де Бержерак» в Театре драмы. Екатеринбург, культура, театр драмы, ряды, театральные кресла
В Перми умер талантливый студент института культуры Фото:

В Перми умер студент института культуры, который талантливо играл роль графа в спектакле «Юнона и Авось» на сцене в театре «У Моста». Об этом сообщили в СМИ.

«Студент института культуры Семен Осокин-Портной, игравший на сцене театра „У Моста“, умер в Перми в возрасте 20 лет. В институте уверены, что Семена ожидало большое будущее», — пишет «АИФ-Прикамье».

Двадцатилетний студент, отмечает издание, успел сыграть много ярких ролей от Ивана в «Братьях Карамазовых» до графа Резанова в студенческом спектакле «Юнона и Авось». За время учебы он проявил свои лучшие черты.

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В Перми умер студент института культуры, который талантливо играл роль графа в спектакле «Юнона и Авось» на сцене в театре «У Моста». Об этом сообщили в СМИ. «Студент института культуры Семен Осокин-Портной, игравший на сцене театра „У Моста“, умер в Перми в возрасте 20 лет. В институте уверены, что Семена ожидало большое будущее», — пишет «АИФ-Прикамье». Двадцатилетний студент, отмечает издание, успел сыграть много ярких ролей от Ивана в «Братьях Карамазовых» до графа Резанова в студенческом спектакле «Юнона и Авось». За время учебы он проявил свои лучшие черты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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