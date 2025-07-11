Экс-депутат пермского ЗС освободился от наказания за растрату и мошенничество

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Расследование в отношении Егора Заворохина начали в сентябре 2012 года
Расследование в отношении Егора Заворохина начали в сентябре 2012 года Фото:

Бывший депутат заксобрания Прикамья, экс-исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» Егор Заворохин оправдан в деле о злоупотреблении полномочиями, но признан виновным в присвоении и растрате, покушении на мошенничество. С учетом срока давности его освободили от лишения свободы на четыре и три года соответственно со штрафом в 300 тысяч рублей по каждому из эпизодов. В судебных материалах указано, что двух его бывших замов по оборонному предприятию Олега Комарова и Александра Сентябова также освободили от наказания.

«Для Заворохина, Комарова и Сентябова требовали реальные сроки и штрафы. По эпизоду об архивной документации бывших топ-менеджеров освободили от наказания. 11 июля <...> Заворохина и Комарова в деле о злоупотреблении полномочиями признали реабилитированными. Также Заворохин вместе с Сентябовым уличены в присвоении и растрате. Осужденные были освобождены от отбытия наказания, поскольку истекли сроки давности уголовного преследования», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».

Расследование длилось с 2012 года. Оно касалось хищений на оборонном заводе. В числе инкриминируемых преступлений — попытка мошенничества при продаже имущества по заниженной стоимости и присвоение средств при формировании архивной документации. В 2019 году Заворохин лишился депутатского мандата после вступления приговора в силу.

Защита обвиняемых весной потребовала вынести оправдательный приговор. Ранее Комаров заявлял о намерении добиваться компенсации морального вреда за незаконное преследование.

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Бывший депутат заксобрания Прикамья, экс-исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» Егор Заворохин оправдан в деле о злоупотреблении полномочиями, но признан виновным в присвоении и растрате, покушении на мошенничество. С учетом срока давности его освободили от лишения свободы на четыре и три года соответственно со штрафом в 300 тысяч рублей по каждому из эпизодов. В судебных материалах указано, что двух его бывших замов по оборонному предприятию Олега Комарова и Александра Сентябова также освободили от наказания. «Для Заворохина, Комарова и Сентябова требовали реальные сроки и штрафы. По эпизоду об архивной документации бывших топ-менеджеров освободили от наказания. 11 июля <...> Заворохина и Комарова в деле о злоупотреблении полномочиями признали реабилитированными. Также Заворохин вместе с Сентябовым уличены в присвоении и растрате. Осужденные были освобождены от отбытия наказания, поскольку истекли сроки давности уголовного преследования», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Расследование длилось с 2012 года. Оно касалось хищений на оборонном заводе. В числе инкриминируемых преступлений — попытка мошенничества при продаже имущества по заниженной стоимости и присвоение средств при формировании архивной документации. В 2019 году Заворохин лишился депутатского мандата после вступления приговора в силу. Защита обвиняемых весной потребовала вынести оправдательный приговор. Ранее Комаров заявлял о намерении добиваться компенсации морального вреда за незаконное преследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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