Губернатор Моор раскрыл главный вызов для ХМАО и Тюменской области

Губернатор Моор: ХМАО и Тюменская область успешно конкурируют с другими регионами России

Александр Моор заявил, что Тюменская область и Югра успешно выдерживают конкуренцию с другими российскими регионами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Александр Моор заявил, что Тюменская область и Югра успешно выдерживают конкуренцию с другими российскими регионами за человеческие ресурсы. Речь идет как о привлечении квалифицированных кадров, так и создании комфортной среды для жизни, передает журналист агентства с форума «Команда Югры» в Ханты-Мансийске.

«Человеку мало предложить хорошую зарплату и интересную работу. Он хочет жить в чистом благоустроенном дворе, ездить по хорошим безопасным дорогам. Он хочет, чтобы его дети ходили в современный детский сад, школу, получали качественное медицинское обслуживание, имели возможность заниматься спортом на свежем воздухе или спортивных сооружениях. Чтобы создать такую инфраструктуру, такую среду, требуется много времени и слаженная командная работа. Я уверен, что те успехи, которые демонстрирует Югра и Тюменская область, — это вопрос хорошей командной работы», — заявил Моор во время форума.

Ранее URA.RU рассказывало, что тюменский губернатор Моор пообещал главе ХМАО Комаровой любую поддержку в развитии совместных проектов. Это заявление он также сделал на форуме «Команда Югры».