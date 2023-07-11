11 июля 2023

Губернатор Моор раскрыл главный вызов для ХМАО и Тюменской области

Губернатор Моор: ХМАО и Тюменская область успешно конкурируют с другими регионами России
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор заявил, что Тюменская область и Югра успешно выдерживают конкуренцию с другими российскими регионами Фото:

Губернатор Александр Моор заявил, что Тюменская область и Югра успешно выдерживают конкуренцию с другими российскими регионами за человеческие ресурсы. Речь идет как о привлечении квалифицированных кадров, так и создании комфортной среды для жизни, передает журналист агентства с форума «Команда Югры» в Ханты-Мансийске.

«Человеку мало предложить хорошую зарплату и интересную работу. Он хочет жить в чистом благоустроенном дворе, ездить по хорошим безопасным дорогам. Он хочет, чтобы его дети ходили в современный детский сад, школу, получали качественное медицинское обслуживание, имели возможность заниматься спортом на свежем воздухе или спортивных сооружениях. Чтобы создать такую инфраструктуру, такую среду, требуется много времени и слаженная командная работа. Я уверен, что те успехи, которые демонстрирует Югра и Тюменская область, — это вопрос хорошей командной работы», — заявил Моор во время форума.

Ранее URA.RU рассказывало, что тюменский губернатор Моор пообещал главе ХМАО Комаровой любую поддержку в развитии совместных проектов. Это заявление он также сделал на форуме «Команда Югры».

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Губернатор Александр Моор заявил, что Тюменская область и Югра успешно выдерживают конкуренцию с другими российскими регионами за человеческие ресурсы. Речь идет как о привлечении квалифицированных кадров, так и создании комфортной среды для жизни, передает журналист агентства с форума «Команда Югры» в Ханты-Мансийске. «Человеку мало предложить хорошую зарплату и интересную работу. Он хочет жить в чистом благоустроенном дворе, ездить по хорошим безопасным дорогам. Он хочет, чтобы его дети ходили в современный детский сад, школу, получали качественное медицинское обслуживание, имели возможность заниматься спортом на свежем воздухе или спортивных сооружениях. Чтобы создать такую инфраструктуру, такую среду, требуется много времени и слаженная командная работа. Я уверен, что те успехи, которые демонстрирует Югра и Тюменская область, — это вопрос хорошей командной работы», — заявил Моор во время форума. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменский губернатор Моор пообещал главе ХМАО Комаровой любую поддержку в развитии совместных проектов. Это заявление он также сделал на форуме «Команда Югры».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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