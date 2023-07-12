Пермякам предлагают поехать искать дельфинов на Сахалине

Пермское турагентство анонсировала новый тур на остров Сахалин

Во время тура путешественники познакомятся с морскими обитателями Охотского моря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Перми зовут в новый тур на Сахалин. Путешественники смогут увидеть не только известные достопримечательности острова, но и познакомиться с морскими обитателями: гигантскими устрицами, морскими тюленями и дельфинами-касатками.

«Новинка: неизведанный Сахалин и поиск касаток. Вы увидите маяк Анива, сооружение, возведенное японцами в конце 1930-х всего за два года. Познакомитесь с морскими обитателями Охотского моря. Сможете испытать свои навыки на сапбордах в Тихом океане», — рассказали организаторы тура в группе «Турфирма Акапулько» в соцсети «ВКонтакте».

Путешествие рассчитано на пять дней. Его стоимость на двоих человек — 135 тысяч рублей. В эту цену включен перелет из Москвы до Сахалина, трансфер по программе, питание и проживание. Вылет запланирован на 24 июля.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут за полярный круг. Там можно увидеть касаток и китов.