Ирина Текслер анонсировала «Пикник для СВОих» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, позвала семьи участников СВО и всех желающих присоединиться к пикнику. Как она написала в социальных сетях, мероприятие пройдет в Саду Победы 22 июля.

«Ждем вас на „Пикник для СВОих“ 22 июля с 11 до 16 часов. Место проведения: Сад Победы», — написала Текслер на своей странице в «ВКОнтакте».

Первая леди региона отметила насыщенность программы. Гости смогут познакомиться с участниками СВО и официальными лицами, проконсультироваться с юристами и психологами, сплести маскировочные сети. Также все вместе участники пикника расфасуют сухпайки, свяжут вещи, изготовят паракордовые браслеты и сухие души.

На пикнике будет возможность оставить посылку с гуманитарной помощью. Для всех желающих будет открыта полевая кухня и фотозона с фотографом.

Площадка начнет работу в 11 часов утра. Через час начнется открытие, приветственные слова. В 12:30 пройдет награждение активистов и партнеров КСВО И «ЗОВ ЧЕЛЯБИНСК» и в 14:00 начнется разговор с участником СВО, который продлится два часа. В 16 часов пикник закончится.