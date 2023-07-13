Челябинец отсудил у юридической компании деньги за безграмотность сотрудников

Гражданский иск рассматривался в Тракторозаводском районном суде Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тракторозаводской районный суд Челябинска обязал юридическую компанию ООО «Правовой Центр Бастион» выплатить более 80 тысяч рублей обманутому клиенту. Поводом для обращения в суд стали безграмотные действия сотрудников юркомпании, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Поводом для обращения в суд послужили безграмотные действия сотрудников юридической компании ООО „Правовой Центр Бастион“. Они обманом заключили с потребителем договор на оказание юридических услуг. Всего в пользу потребителя взыскано более 80 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Гражданский иск рассматривался в Тракторозаводском районном суде Челябинска. В суде было установлено, что сотрудники компании воспользовались юридической неграмотностью клиента и вынудили его подписать ошибочный договор. В суде также пришли к выводу, что документы для решения проблемы, с которой заказчик обратился к юристам, были составлены с существенными отступлениями от его задания. Хотя сотрудники юркомпании, будучи профессионалами, обязаны были разобраться в спорных правовых вопросах и подготовить документы, нацеленные на получение положительного результата для потребителя.

Ранее с турагентства «Экстур Бюро» в Магнитогорске фотограф потребовал пять миллионов за снимок. Как URA.RU рассказали участники рынка, весной 2023 года туркомпании завалили исками о нарушении авторских прав.