Пермяков зовут упаковывать печенье и вафли за зарплату в 150 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на производстве кондитерских изделий в Набережных Челнах. Необходимо заниматься упаковкой печенья и вафель за зарплату в 150 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить за 60 рабочих смен.
«Работа вахтой для соискателей из Перми и Пермского края. Упаковщики и упаковщицы вафель и печенья, фасовка кондитерских изделий — успей ухватить сладкие места. Работа простая, справится любой, есть сидячие рабочие места. Гарантированная зарплата за 60 смен — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Рабочих обещают обеспечить бесплатными обедами и жильем. Отправка до Набережных Челнов производится из Перми за счет работодателя. Всем заинтересованным предлагают привлечь к данной работе друзей или родственников. За каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника обещают платить 3 000 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на производстве кондитерских изделий в Москве. За вахту в 90 смен обещают заплатить 450 рублей.
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