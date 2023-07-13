13 июля 2023

Пермяков зовут упаковывать печенье и вафли за зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Владимира Якушева в Ялуторовск. Тюменская область, кондитерская фабрика, печенье
На работу по упаковке печенья и вафель приглашаются семейные пары Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на производстве кондитерских изделий в Набережных Челнах. Необходимо заниматься упаковкой печенья и вафель за зарплату в 150 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить за 60 рабочих смен.

«Работа вахтой для соискателей из Перми и Пермского края. Упаковщики и упаковщицы вафель и печенья, фасовка кондитерских изделий — успей ухватить сладкие места. Работа простая, справится любой, есть сидячие рабочие места. Гарантированная зарплата за 60 смен — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Рабочих обещают обеспечить бесплатными обедами и жильем. Отправка до Набережных Челнов производится из Перми за счет работодателя. Всем заинтересованным предлагают привлечь к данной работе друзей или родственников. За каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника обещают платить 3 000 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на производстве кондитерских изделий в Москве. За вахту в 90 смен обещают заплатить 450 рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на производстве кондитерских изделий в Набережных Челнах. Необходимо заниматься упаковкой печенья и вафель за зарплату в 150 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить за 60 рабочих смен. «Работа вахтой для соискателей из Перми и Пермского края. Упаковщики и упаковщицы вафель и печенья, фасовка кондитерских изделий — успей ухватить сладкие места. Работа простая, справится любой, есть сидячие рабочие места. Гарантированная зарплата за 60 смен — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Рабочих обещают обеспечить бесплатными обедами и жильем. Отправка до Набережных Челнов производится из Перми за счет работодателя. Всем заинтересованным предлагают привлечь к данной работе друзей или родственников. За каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника обещают платить 3 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу на производстве кондитерских изделий в Москве. За вахту в 90 смен обещают заплатить 450 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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