США уличили пятерых россиян в тайных закупках военной помощи для спецслужб

Минюст США пригрозил пяти россиянам до 30 лет тюрьмы по делу о закупках электроники

14 декабря 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

По версии следствия, россияне тайно закупали сложную электронику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пять граждан России и два гражданина Америки подозреваются в масштабных закупках продукции сложной электроники военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Об этом заявили в министерстве юстиции США. «Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе. В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — ссылаются на слова пресс-релиза РИА Новости. В министерстве юстиции США заявили, что подозреваемые работали на сеть Serniya, которая якобы сотрудничала с российскими спецслужбами. Они уверены, что через подставные фирмы агенты снабжали сложной западной электроникой и снайперских боеприпасов такие компании, как «Ростех», «Росатом», а также организовывали контрабанду для министерства обороны, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.

Пять граждан России и два гражданина Америки подозреваются в масштабных закупках продукции сложной электроники военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Об этом заявили в министерстве юстиции США. «Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе. В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — ссылаются на слова пресс-релиза РИА Новости. В министерстве юстиции США заявили, что подозреваемые работали на сеть Serniya, которая якобы сотрудничала с российскими спецслужбами. Они уверены, что через подставные фирмы агенты снабжали сложной западной электроникой и снайперских боеприпасов такие компании, как «Ростех», «Росатом», а также организовывали контрабанду для министерства обороны, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.