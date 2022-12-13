США уличили пятерых россиян в тайных закупках военной помощи для спецслужб

Пять граждан России и два гражданина Америки подозреваются в масштабных закупках продукции сложной электроники военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Об этом заявили в министерстве юстиции США.
«Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе. В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — ссылаются на слова пресс-релиза РИА Новости.
В министерстве юстиции США заявили, что подозреваемые работали на сеть Serniya, которая якобы сотрудничала с российскими спецслужбами. Они уверены, что через подставные фирмы агенты снабжали сложной западной электроникой и снайперских боеприпасов такие компании, как «Ростех», «Росатом», а также организовывали контрабанду для министерства обороны, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.
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Пять граждан России и два гражданина Америки подозреваются в масштабных закупках продукции сложной электроники военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Об этом заявили в министерстве юстиции США. «Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе. В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — ссылаются на слова пресс-релиза РИА Новости. В министерстве юстиции США заявили, что подозреваемые работали на сеть Serniya, которая якобы сотрудничала с российскими спецслужбами. Они уверены, что через подставные фирмы агенты снабжали сложной западной электроникой и снайперских боеприпасов такие компании, как «Ростех», «Росатом», а также организовывали контрабанду для министерства обороны, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.