Тело женщины обнаружили во дворе на улице Рощинской, 21
В Екатеринбурге во дворе на улице Рощинской, 21 обнаружен труп женщины. По словам очевидцев, она упала из окна.
«Женщина выпала из окна. Полиция на месте», — сообщил URA.RU очевидец.
Корреспондент запросил подробности у полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
ЧП произошло во дворе дома на улице Рощинской, 21
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.