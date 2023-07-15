15 июля 2023

В Екатеринбурге возле многоэтажки обнаружили тело женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Тело женщины обнаружили во дворе на улице Рощинской, 21 Фото:

В Екатеринбурге во дворе на улице Рощинской, 21 обнаружен труп женщины. По словам очевидцев, она упала из окна.

«Женщина выпала из окна. Полиция на месте», — сообщил URA.RU очевидец.

Корреспондент запросил подробности у полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

ЧП произошло во дворе дома на улице Рощинской, 21
ЧП произошло во дворе дома на улице Рощинской, 21
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге во дворе на улице Рощинской, 21 обнаружен труп женщины. По словам очевидцев, она упала из окна. «Женщина выпала из окна. Полиция на месте», — сообщил URA.RU очевидец. Корреспондент запросил подробности у полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...