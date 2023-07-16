Воспитанники воскресной школы навестили бойцов в военном госпитале Екатеринбурга

17 июля 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Воспитанники исполнили перед военными музыкальные номера Фото: Московец Илья © URA.RU Воспитанники воскресной школы при Ново-Тихвинском Александро-Невском монастыре вместе с их родителями посетили бойцов-участников спецоперации, находящихся на лечении в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «Гости из воскресной школы поблагодарили военнослужащих за за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач и пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Затем под аккомпанемент гитары и баяна были исполнены музыкальные композиции, вручены гостинцы и переданы всем желающим молитвословы, иконы и пояса с молитвой», — сообщили в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны. Ранее URA.RU сообщало о выступлении хэдлайнеров фестиваля Ural Music Night перед военнослужащими в военном госпитале в Екатеринбурге. Перед бойцами выступили известные барды: Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский.

Воспитанники воскресной школы при Ново-Тихвинском Александро-Невском монастыре вместе с их родителями посетили бойцов-участников спецоперации, находящихся на лечении в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «Гости из воскресной школы поблагодарили военнослужащих за за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач и пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Затем под аккомпанемент гитары и баяна были исполнены музыкальные композиции, вручены гостинцы и переданы всем желающим молитвословы, иконы и пояса с молитвой», — сообщили в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны. Ранее URA.RU сообщало о выступлении хэдлайнеров фестиваля Ural Music Night перед военнослужащими в военном госпитале в Екатеринбурге. Перед бойцами выступили известные барды: Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский.