16 июля 2023
15 июля 2023

Воспитанники воскресной школы навестили бойцов в военном госпитале Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гармонь, инструмент, аккордеон, баян
Воспитанники исполнили перед военными музыкальные номера Фото:

Воспитанники воскресной школы при Ново-Тихвинском Александро-Невском монастыре вместе с их родителями посетили бойцов-участников спецоперации, находящихся на лечении в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«Гости из воскресной школы поблагодарили военнослужащих за за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач и пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Затем под аккомпанемент гитары и баяна были исполнены музыкальные композиции, вручены гостинцы и переданы всем желающим молитвословы, иконы и пояса с молитвой», — сообщили в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны.

Ранее URA.RU сообщало о выступлении хэдлайнеров фестиваля Ural Music Night перед военнослужащими в военном госпитале в Екатеринбурге. Перед бойцами выступили известные барды: Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский.

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Воспитанники воскресной школы при Ново-Тихвинском Александро-Невском монастыре вместе с их родителями посетили бойцов-участников спецоперации, находящихся на лечении в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. «Гости из воскресной школы поблагодарили военнослужащих за за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач и пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Затем под аккомпанемент гитары и баяна были исполнены музыкальные композиции, вручены гостинцы и переданы всем желающим молитвословы, иконы и пояса с молитвой», — сообщили в пресс-службе ЦВО на портале Минобороны. Ранее URA.RU сообщало о выступлении хэдлайнеров фестиваля Ural Music Night перед военнослужащими в военном госпитале в Екатеринбурге. Перед бойцами выступили известные барды: Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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