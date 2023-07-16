Renault Logan врезался в автобус, когда делал разворот Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автомобиль Renault Logan столкнулся с пассажирским автобусом, внутри которого находились 17 человек, когда попытался сделать разворот на 344 километре дороги Серов — Екатеринбург. Водитель иномарки скончался на месте происшествия, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Утром 17 июля на 344 км автодороги Серов — Екатеринбург» произошло столкновение автомобиля Renault Logan и пассажирского автобуса. После столкновения Renault съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель иномарки погиб», — рассказали в Госавтоинспекции.

По данным прокуратуры, авария произошла, когда водитель легковушки начал делать разворот на другую полосу движения, в результате чего столкнулся с автобусом, который ехал по своей полосе в попутном направлении. Внутри рейсового автобуса, который ехал из Краснотурьинска в Екатеринбург, находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал. По факту ДТП прокуратура начала проверку.

После столкновения иномарка вылетела в кювет и перевернулась Фото: ГИБДД по Свердловской области