16 июля 2023

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Renault Logan врезался в автобус, когда делал разворот
Renault Logan врезался в автобус, когда делал разворот Фото:

Автомобиль Renault Logan столкнулся с пассажирским автобусом, внутри которого находились 17 человек, когда попытался сделать разворот на 344 километре дороги Серов — Екатеринбург. Водитель иномарки скончался на месте происшествия, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Утром 17 июля на 344 км автодороги Серов — Екатеринбург» произошло столкновение автомобиля Renault Logan и пассажирского автобуса. После столкновения Renault съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель иномарки погиб», — рассказали в Госавтоинспекции.

По данным прокуратуры, авария произошла, когда водитель легковушки начал делать разворот на другую полосу движения, в результате чего столкнулся с автобусом, который ехал по своей полосе в попутном направлении. Внутри рейсового автобуса, который ехал из Краснотурьинска в Екатеринбург, находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал. По факту ДТП прокуратура начала проверку.

После столкновения иномарка вылетела в кювет и перевернулась
После столкновения иномарка вылетела в кювет и перевернулась
Фото:
Автобус двигался по маршруту № 509 Краснотурьинск —Екатеринбург
Автобус двигался по маршруту № 509 Краснотурьинск —Екатеринбург
Фото:

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Автомобиль Renault Logan столкнулся с пассажирским автобусом, внутри которого находились 17 человек, когда попытался сделать разворот на 344 километре дороги Серов — Екатеринбург. Водитель иномарки скончался на месте происшествия, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Утром 17 июля на 344 км автодороги Серов — Екатеринбург» произошло столкновение автомобиля Renault Logan и пассажирского автобуса. После столкновения Renault съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель иномарки погиб», — рассказали в Госавтоинспекции. По данным прокуратуры, авария произошла, когда водитель легковушки начал делать разворот на другую полосу движения, в результате чего столкнулся с автобусом, который ехал по своей полосе в попутном направлении. Внутри рейсового автобуса, который ехал из Краснотурьинска в Екатеринбург, находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал. По факту ДТП прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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