В Кремле не раскрывают, какой будет ответ РФ на теракт на Крымском мосту

РФ ответит Украине на теракт Крымского моста в соответствии с целями СВО
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Ответ России на теракт Украины на Крымском мосту будет соответствовать поставленным целям в ходе российской спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нет, не могу сейчас сказать [какой будет ответ]. Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей СВО», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли два человека.
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