В Кремле не раскрывают, какой будет ответ РФ на теракт на Крымском мосту

Песков: Россия ответит на теракт на Крымском мосту в соответствии с целями СВО

17 июля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

РФ ответит Украине на теракт Крымского моста в соответствии с целями СВО Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Ответ России на теракт Украины на Крымском мосту будет соответствовать поставленным целям в ходе российской спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Нет, не могу сейчас сказать [какой будет ответ]. Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей СВО», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли два человека.

Ответ России на теракт Украины на Крымском мосту будет соответствовать поставленным целям в ходе российской спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Нет, не могу сейчас сказать [какой будет ответ]. Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей СВО», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли два человека.