В Кремле не раскрывают, какой будет ответ РФ на теракт на Крымском мосту

Песков: Россия ответит на теракт на Крымском мосту в соответствии с целями СВО
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
РФ ответит Украине на теракт Крымского моста в соответствии с целями СВО Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Ответ России на теракт Украины на Крымском мосту будет соответствовать поставленным целям в ходе российской спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Нет, не могу сейчас сказать [какой будет ответ]. Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей СВО», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли два человека.

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Ответ России на теракт Украины на Крымском мосту будет соответствовать поставленным целям в ходе российской спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Нет, не могу сейчас сказать [какой будет ответ]. Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей СВО», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. СК возбудил уголовное дело по факту теракта. В ходе происшествия погибли два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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