Пермяков зовут в эксклюзивный тур на вертолете на Перевал Дятлова

Пермская турфирма открыла продажу нового тура на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова

18 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Тур рассчитан на два дня Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермская турфирма анонсировала программу нового вертолетного тура на Маньпупунер. Его участники посетят само плато, Перевал Дятлова, а также прогуляются по Чердыни. Путешествие состоится с 12 по 13 августа. «Приглашаем в эксклюзивный вертолетный тур на плато Маньпупунер — одно из самых живописных мест в Европе, попавшее в список „7 чудес России“ и место, наполненное тайнами и легендами — перевал Дятлова. Во время прогулки по плато вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод и автор книги „Туристические легенды Пермского края“ Павел Ширинкин», — рассказали организаторы тура в группе VERRA Travel в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в туре, нужно оплатить 69,9 тысяч на человека. В эту сумму входит полет на вертолете, услуги экскурсовода, трехразовое питание, проживание в гостинице, входные билеты в музей Чердыни и заповедник. Цена актуальна только до 31 июля. Затем она повысится, предупреждают организаторы. Ранее пермские турфирмы открыли продажи новых туров на Сахалин. Путешественникам обещают показать не только остров, но и морских обитателей, которые водятся рядом с ним.

Пермская турфирма анонсировала программу нового вертолетного тура на Маньпупунер. Его участники посетят само плато, Перевал Дятлова, а также прогуляются по Чердыни. Путешествие состоится с 12 по 13 августа. «Приглашаем в эксклюзивный вертолетный тур на плато Маньпупунер — одно из самых живописных мест в Европе, попавшее в список „7 чудес России“ и место, наполненное тайнами и легендами — перевал Дятлова. Во время прогулки по плато вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод и автор книги „Туристические легенды Пермского края“ Павел Ширинкин», — рассказали организаторы тура в группе VERRA Travel в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в туре, нужно оплатить 69,9 тысяч на человека. В эту сумму входит полет на вертолете, услуги экскурсовода, трехразовое питание, проживание в гостинице, входные билеты в музей Чердыни и заповедник. Цена актуальна только до 31 июля. Затем она повысится, предупреждают организаторы. Ранее пермские турфирмы открыли продажи новых туров на Сахалин. Путешественникам обещают показать не только остров, но и морских обитателей, которые водятся рядом с ним.