17 июля 2023

Пермяков зовут в эксклюзивный тур на вертолете на Перевал Дятлова

Пермская турфирма открыла продажу нового тура на плато Маньпупунер и Перевал Дятлова
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, вертолет, центр медицины катастроф, санитарная авиация, нсса
Тур рассчитан на два дня Фото:

Пермская турфирма анонсировала программу нового вертолетного тура на Маньпупунер. Его участники посетят само плато, Перевал Дятлова, а также прогуляются по Чердыни. Путешествие состоится с 12 по 13 августа.

«Приглашаем в эксклюзивный вертолетный тур на плато Маньпупунер — одно из самых живописных мест в Европе, попавшее в список „7 чудес России“ и место, наполненное тайнами и легендами — перевал Дятлова. Во время прогулки по плато вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод и автор книги „Туристические легенды Пермского края“ Павел Ширинкин», — рассказали организаторы тура в группе VERRA Travel в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в туре, нужно оплатить 69,9 тысяч на человека. В эту сумму входит полет на вертолете, услуги экскурсовода, трехразовое питание, проживание в гостинице, входные билеты в музей Чердыни и заповедник. Цена актуальна только до 31 июля. Затем она повысится, предупреждают организаторы.

Ранее пермские турфирмы открыли продажи новых туров на Сахалин. Путешественникам обещают показать не только остров, но и морских обитателей, которые водятся рядом с ним.

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Пермская турфирма анонсировала программу нового вертолетного тура на Маньпупунер. Его участники посетят само плато, Перевал Дятлова, а также прогуляются по Чердыни. Путешествие состоится с 12 по 13 августа. «Приглашаем в эксклюзивный вертолетный тур на плато Маньпупунер — одно из самых живописных мест в Европе, попавшее в список „7 чудес России“ и место, наполненное тайнами и легендами — перевал Дятлова. Во время прогулки по плато вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод и автор книги „Туристические легенды Пермского края“ Павел Ширинкин», — рассказали организаторы тура в группе VERRA Travel в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в туре, нужно оплатить 69,9 тысяч на человека. В эту сумму входит полет на вертолете, услуги экскурсовода, трехразовое питание, проживание в гостинице, входные билеты в музей Чердыни и заповедник. Цена актуальна только до 31 июля. Затем она повысится, предупреждают организаторы. Ранее пермские турфирмы открыли продажи новых туров на Сахалин. Путешественникам обещают показать не только остров, но и морских обитателей, которые водятся рядом с ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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