Durex, Vanish, «Нурофен» и «Стрепсилс» передумали уходить из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презервативы Durex. Екатеринбург, средства гигиены, презервативы, контрацепция, durex
После смены CEO «Реккит Бенкизер» было решено, что Durex и Vanish останутся на российских прилавках Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Британская корпорация «Реккит Бенкизер», владеющая брендами презервативов Durex, стирального порошка Vanish и лекарственных препаратов «Нурофен» и «Стрепсилс», передумала уходить с российского рынка. По данным telegram-канала Baza, это произошло после смены генерального директора компании.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британская корпорация «Реккит Бенкизер», владеющая брендами презервативов Durex, стирального порошка Vanish и лекарственных препаратов «Нурофен» и «Стрепсилс», передумала уходить с российского рынка. По данным telegram-канала Baza, это произошло после смены генерального директора компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...