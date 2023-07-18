Durex, Vanish, «Нурофен» и «Стрепсилс» передумали уходить из России

После смены CEO «Реккит Бенкизер» было решено, что Durex и Vanish останутся на российских прилавках
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Британская корпорация «Реккит Бенкизер», владеющая брендами презервативов Durex, стирального порошка Vanish и лекарственных препаратов «Нурофен» и «Стрепсилс», передумала уходить с российского рынка. По данным telegram-канала Baza, это произошло после смены генерального директора компании.
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