Под Екатеринбургом опытный парашютист впал в кому после прыжка. Фото

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, парашютист, парашют
Сейчас парашютист лежит в больнице в Асбесте Фото:

Воздушный оператор аэродрома Логиново (Свердловская область) Игорь Федотов неудачно прыгнул с парашютом, получил переломы и впал в кому. Об этом сообщают представители Логиново, которые хотят помочь товарищу.

«Друзья, вчера поломался Игорь Федотов, наш воздушный оператор, друг и коллега. Низкий разворот. Травмы серьезные, много переломов. Сейчас в медикаментозной коме на ИВЛ», — заявили коллеги мужчины.

Пострадавший находится в больнице в Асбесте, но как только его состояние стабилизируется Игоря планируют перевести в Екатеринбург. Друзья и коллеги решили организовать сбор средств, чтобы помочь парашютисту вернуться в строй.

Фото:

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Воздушный оператор аэродрома Логиново (Свердловская область) Игорь Федотов неудачно прыгнул с парашютом, получил переломы и впал в кому. Об этом сообщают представители Логиново, которые хотят помочь товарищу. «Друзья, вчера поломался Игорь Федотов, наш воздушный оператор, друг и коллега. Низкий разворот. Травмы серьезные, много переломов. Сейчас в медикаментозной коме на ИВЛ», — заявили коллеги мужчины. Пострадавший находится в больнице в Асбесте, но как только его состояние стабилизируется Игоря планируют перевести в Екатеринбург. Друзья и коллеги решили организовать сбор средств, чтобы помочь парашютисту вернуться в строй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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