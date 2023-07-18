Воздушный оператор аэродрома Логиново (Свердловская область) Игорь Федотов неудачно прыгнул с парашютом, получил переломы и впал в кому. Об этом сообщают представители Логиново, которые хотят помочь товарищу.
«Друзья, вчера поломался Игорь Федотов, наш воздушный оператор, друг и коллега. Низкий разворот. Травмы серьезные, много переломов. Сейчас в медикаментозной коме на ИВЛ», — заявили коллеги мужчины.
Пострадавший находится в больнице в Асбесте, но как только его состояние стабилизируется Игоря планируют перевести в Екатеринбург. Друзья и коллеги решили организовать сбор средств, чтобы помочь парашютисту вернуться в строй.
Фото: группа «Прыжки с парашютом в Екатеринбурге | Логиново» в соцсети «ВКонакте»/ https://vk.com/aviaclubekb
Воздушный оператор аэродрома Логиново (Свердловская область) Игорь Федотов неудачно прыгнул с парашютом, получил переломы и впал в кому. Об этом сообщают представители Логиново, которые хотят помочь товарищу. «Друзья, вчера поломался Игорь Федотов, наш воздушный оператор, друг и коллега. Низкий разворот. Травмы серьезные, много переломов. Сейчас в медикаментозной коме на ИВЛ», — заявили коллеги мужчины. Пострадавший находится в больнице в Асбесте, но как только его состояние стабилизируется Игоря планируют перевести в Екатеринбург. Друзья и коллеги решили организовать сбор средств, чтобы помочь парашютисту вернуться в строй.