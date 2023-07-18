В прокуратуре заявили о массовом отравлении детей в Кубани

В Краснодарском крае, на базе отдыха «Парус», отравились 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Как сообщили в официальном telagram-канале областной прокуратуры, признаки отравления появились после купания детей в Черном море.
«После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медицинское учреждение, где последним оказана соответствующая медицинская помощь», — говорится
В ведомстве отметили, что на данный момент здоровью детей ничего не угрожает, их стостояние оценивается как удовлетворительное. Роспотребнадзор взял пробы воды на анализ, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.
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