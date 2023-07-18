На пермяка завели уголовное дело за избиение несовершеннолетней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, злой начальник, агрессия, злость, кулаки, разборки
Пермяк систематически избивал и истязал несовершеннолетнюю знакомую Фото:

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кунгура. Его подозревают в избиении и истязании несовершеннолетней знакомой.

«В период с августа 2022 года по май 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении 17-летней знакомой. Причинил потерпевшей физическую боль, повреждения и нравственные страдания. Ее возраст мужчине был достоверно известен», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

На допросе подозреваемый подтвердил свою причастность к преступлению. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательной базы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кунгура. Его подозревают в избиении и истязании несовершеннолетней знакомой. «В период с августа 2022 года по май 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении 17-летней знакомой. Причинил потерпевшей физическую боль, повреждения и нравственные страдания. Ее возраст мужчине был достоверно известен», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. На допросе подозреваемый подтвердил свою причастность к преступлению. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...