На пермяка завели уголовное дело за избиение несовершеннолетней

18 июля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Пермяк систематически избивал и истязал несовершеннолетнюю знакомую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кунгура. Его подозревают в избиении и истязании несовершеннолетней знакомой. «В период с августа 2022 года по май 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении 17-летней знакомой. Причинил потерпевшей физическую боль, повреждения и нравственные страдания. Ее возраст мужчине был достоверно известен», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. На допросе подозреваемый подтвердил свою причастность к преступлению. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательной базы.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кунгура. Его подозревают в избиении и истязании несовершеннолетней знакомой. «В период с августа 2022 года по май 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении 17-летней знакомой. Причинил потерпевшей физическую боль, повреждения и нравственные страдания. Ее возраст мужчине был достоверно известен», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. На допросе подозреваемый подтвердил свою причастность к преступлению. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательной базы.