В Екатеринбурге во время конфликта неизвестный избил женщину. Видео

19 июля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Мужчина скрылся с места конфликта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Расточная в Екатеринбурге мужчина избил женщину во время ссоры. Об этом рассказали очевидец происшествия. «На Сортировке на улице Расточной мужчина избил женщину во время конфликта. В ответ она начала причинять вред автомобилю обидчика. Он в ответ начал добивать ее, а после сел в автомобиль и уехал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Бандитский центр». На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками, а потом бьет ногой, упавшую женщину. После этого она пытается ударить по автомобилю напавшего. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не был получен.

На улице Расточная в Екатеринбурге мужчина избил женщину во время ссоры. Об этом рассказали очевидец происшествия. «На Сортировке на улице Расточной мужчина избил женщину во время конфликта. В ответ она начала причинять вред автомобилю обидчика. Он в ответ начал добивать ее, а после сел в автомобиль и уехал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Бандитский центр». На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками, а потом бьет ногой, упавшую женщину. После этого она пытается ударить по автомобилю напавшего. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не был получен.