18 июля 2023

В Екатеринбурге во время конфликта неизвестный избил женщину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Мужчина скрылся с места конфликта (архивное фото) Фото:

На улице Расточная в Екатеринбурге мужчина избил женщину во время ссоры. Об этом рассказали очевидец происшествия.

«На Сортировке на улице Расточной мужчина избил женщину во время конфликта. В ответ она начала причинять вред автомобилю обидчика. Он в ответ начал добивать ее, а после сел в автомобиль и уехал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Бандитский центр».

На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками, а потом бьет ногой, упавшую женщину. После этого она пытается ударить по автомобилю напавшего.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не был получен.

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На улице Расточная в Екатеринбурге мужчина избил женщину во время ссоры. Об этом рассказали очевидец происшествия. «На Сортировке на улице Расточной мужчина избил женщину во время конфликта. В ответ она начала причинять вред автомобилю обидчика. Он в ответ начал добивать ее, а после сел в автомобиль и уехал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Бандитский центр». На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками, а потом бьет ногой, упавшую женщину. После этого она пытается ударить по автомобилю напавшего. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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