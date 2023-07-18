Мужчина скрылся с места конфликта (архивное фото)
На улице Расточная в Екатеринбурге мужчина избил женщину во время ссоры. Об этом рассказали очевидец происшествия.
«На Сортировке на улице Расточной мужчина избил женщину во время конфликта. В ответ она начала причинять вред автомобилю обидчика. Он в ответ начал добивать ее, а после сел в автомобиль и уехал», — сообщил очевидец в telegram-канале «Бандитский центр».
На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками, а потом бьет ногой, упавшую женщину. После этого она пытается ударить по автомобилю напавшего.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не был получен.
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