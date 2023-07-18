Бастрыкин взял на контроль ситуацию с застройкой микрорайона под Челябинском

19 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело на застройщика микрорайона «Твоя Привилегия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с застройкой микрорайона «Твоя Привилегия» под Челябинском. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, до председателя довели информацию о нарушении застройщиком прав жильцов. «Жилой комплекс введен в эксплуатацию более полугода назад. При этом покупатели получили жилье позже установленного договором срока, здания фактически непригодны для проживания: потолочные перекрытия протекают, системы вентиляции не функционируют, подвальные помещения затоплены, а также полностью отсутствует инфраструктура и проезд к жилым домам», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что жители обращались с жалобами в строительную организацию. Однако все они остались проигнорированными. Бастрыкин поручил руководителю региональному управлению СКР Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. В феврале ЖК «Твоя Привилегия» вошел в список самых популярных микрорайонов. Застройщиком выступает компания «Апри Флай Плэнинг». URA.RU направило официальный запрос в строительную фирму. Комментарий будет опубликован после его получения.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с застройкой микрорайона «Твоя Привилегия» под Челябинском. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, до председателя довели информацию о нарушении застройщиком прав жильцов. «Жилой комплекс введен в эксплуатацию более полугода назад. При этом покупатели получили жилье позже установленного договором срока, здания фактически непригодны для проживания: потолочные перекрытия протекают, системы вентиляции не функционируют, подвальные помещения затоплены, а также полностью отсутствует инфраструктура и проезд к жилым домам», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что жители обращались с жалобами в строительную организацию. Однако все они остались проигнорированными. Бастрыкин поручил руководителю региональному управлению СКР Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. В феврале ЖК «Твоя Привилегия» вошел в список самых популярных микрорайонов. Застройщиком выступает компания «Апри Флай Плэнинг». URA.RU направило официальный запрос в строительную фирму. Комментарий будет опубликован после его получения.