Аналитики назвали самые топовые ЖК в Челябинске

В тройку лидеров вошли застройщики «White Group»,«Апри Флай Плэнинг»,«Голос Девелопмент» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Стали известны самые топовые жилые комплексы в Челябинске. Ими оказались ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», от «Апри Флай Плэнинг» — ЖК «Твоя Привилегия», от «Голос Девелопмент» — ЖК «Голос в сердце города» и «4 Ленина», сообщается на сайте «Циан. Аналитика».

«В январе 2023 года в Челябинской области больше всего были востребованы ЖК от застройщиков White Group (ЖК „Конфетти“ и „Краснопольский“), „Апри Флай Плэнинг“ (ЖК „Твоя Привилегия“), „Голос Девелопмент“ („Голос в сердце города“, „4 Ленина“)», — сообщается на сайте.

Приведенный рейтинг за январь 2023 года был построен на основе количества показов объявлений на «Циан». Согласно исследованию, микрорайоны, возведенные вышеперечисленными застройщиками, на сегодняшний день востребованы в области больше всего.

Ранее челябинские риелторы назвали самые продаваемые ЖК бизнес-класса в Челябинске. Самым продаваемым и успешным проектом на сегодняшний день является ЖК бизнес-класса «4 Ленина» от застройщика «Голос Девелопмент». Стоимость жилой недвижимости в микрорайоне начинается от 95 тысяч за квадратный метр. Цена офисных помещений в строящемся элитном ЖК «4 Ленина» составляет более 140 тысяч рублей за «квадрат».