ВС РФ пресекли попытку диверсантов форсировать Днепр

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Армия России не дала подразделениям ВСУ пересечь Днепр, заявил Роман Кодрян Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России остановили украинских диверсантов, которые собирались форсировать Днепр. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

«При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходных лодки с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявил Роман Кодрян. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что на херсонском направлении были нанесены удары по скоплениям техники противника в районах Антоновки, Львово и Кизомыса. Была уничтожена гаубица Д-30, а также склад с горюче-смазочными материалами. Противник понес потери и в живой силе.

ВСУ несколько раз пытались форсировать Днепр во время контрнаступления. Все атаки были отражены. Последняя была 19 июля, когда украинские отряды пытались высадиться около подорванного Антоновского моста. Тогда были уничтожены 40 украинских солдат.

Первые попытки форсирования Днепра начались весной. Тогда подразделения армии Украины стали строить баржи для переправки вооружения.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара. По его мнению, Украина может отправить своих солдат «на убой», чтобы получить какие-то ощутимые результаты анонсированного контрнаступления, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы России остановили украинских диверсантов, которые собирались форсировать Днепр. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян. «При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходных лодки с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — заявил Роман Кодрян. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что на херсонском направлении были нанесены удары по скоплениям техники противника в районах Антоновки, Львово и Кизомыса. Была уничтожена гаубица Д-30, а также склад с горюче-смазочными материалами. Противник понес потери и в живой силе. ВСУ несколько раз пытались форсировать Днепр во время контрнаступления. Все атаки были отражены. Последняя была 19 июля, когда украинские отряды пытались высадиться около подорванного Антоновского моста. Тогда были уничтожены 40 украинских солдат. Первые попытки форсирования Днепра начались весной. Тогда подразделения армии Украины стали строить баржи для переправки вооружения. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара. По его мнению, Украина может отправить своих солдат «на убой», чтобы получить какие-то ощутимые результаты анонсированного контрнаступления, передает «Национальная служба новостей».
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Ссылки по теме
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