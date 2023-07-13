Армия Украины пыталась дважды пересечь Днепр

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Все атаки были отражены, отметили в экстренных службах Фото:
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За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались дважды форсировать Днепр. Все нападения были отражены. Об этом сообщает экстренные службы.

«Две попытки ВСУ форсировать Днепр пресекли за сутки под Херсоном», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что было уничтожено 60 военных и три лодки.

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За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались дважды форсировать Днепр. Все нападения были отражены. Об этом сообщает экстренные службы. «Две попытки ВСУ форсировать Днепр пресекли за сутки под Херсоном», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что было уничтожено 60 военных и три лодки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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