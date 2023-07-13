Армия Украины пыталась дважды пересечь Днепр

Все атаки были отражены, отметили в экстренных службах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались дважды форсировать Днепр. Все нападения были отражены. Об этом сообщает экстренные службы.
«Две попытки ВСУ форсировать Днепр пресекли за сутки под Херсоном», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что было уничтожено 60 военных и три лодки.
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