Армия Украины пыталась дважды пересечь Днепр 13 июля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 + Все атаки были отражены, отметили в экстренных службах Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались дважды форсировать Днепр. Все нападения были отражены. Об этом сообщает экстренные службы. «Две попытки ВСУ форсировать Днепр пресекли за сутки под Херсоном», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что было уничтожено 60 военных и три лодки. За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались дважды форсировать Днепр. Все нападения были отражены. Об этом сообщает экстренные службы. «Две попытки ВСУ форсировать Днепр пресекли за сутки под Херсоном», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что было уничтожено 60 военных и три лодки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям