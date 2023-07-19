В экстренных службах оценили потери ВСУ при попытке пересечь Днепр

Экстренные службы: уничтожено свыше 40 украинских бойцов ВФУ при попытке пересечь Днепр
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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, артиллерия
Украинские формирования попытались пересечь Днепр Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных формирований Украины (ВФУ) попытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом рассказали в экстренных службах региона.

«Разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары. Уничтожено более 40 боевиков», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что на ситуацию оперативно отреагировали военнослужащие группировки «Днепр».

Осенью во время перегруппировки армии России на левый берег Днепра был подорван Антоновский мост. Пересечь реку сейчас можно только при ее форсировании.

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Подразделения Вооруженных формирований Украины (ВФУ) попытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом рассказали в экстренных службах региона. «Разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары. Уничтожено более 40 боевиков», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что на ситуацию оперативно отреагировали военнослужащие группировки «Днепр». Осенью во время перегруппировки армии России на левый берег Днепра был подорван Антоновский мост. Пересечь реку сейчас можно только при ее форсировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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